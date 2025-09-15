La Legislatura tratará el acuerdo firmado entre Torres y Caputo: cuáles son las deudas que cancela Chubut a cambio de obras

El Ejecutivo envió un proyecto de ley para ratificar el convenio que rubricaron el gobernador y el ministro de Economía. La provincia seguirá debiéndole a la Nación más de $ 30.000 millones.

En una semana que se anticipa movida, la Legislatura se prepara para debatir el acuerdo firmado entre el gobernador Ignacio “Nacho” Torres y el ministro de Economía, Luis Caputo, para que la provincia cancele deudas con Nación a cambio de realizar obras con fondos propios.

Si bien la rúbrica del convenio fue comunicada por el gobierno provincial la semana pasada, el proyecto ingresado a la Legislatura en las últimas horas permite acceder al texto completo.

La primera cláusula establece que la provincia reconoce adeudar al Estado nacional una deuda total de $ 131.373.182.516,16. Ese monto está compuesto por dos ítems: Convenio REOR 17-01-25 ($131.364.759.636,19) y Fondo Federal Solidario ($ 8.422.879,97).

La segunda cláusula detalla cuáles son las deudas que reconoce adeudar la Nación con la provincia. Se trata de un monto total de $ 100.904.789.620,97, conformados por un “ajuste compensación Consenso Fiscal” ($ 2.019.070.053,61), compromisos impagos por obras de vivienda ($ 2.019.070.053,61) y cuatro obras que pasarán a la órbita provincial:

Finalización de la Ruta Nacional N° 3 (Doble Trocha) entre Puerto Madryn y Trelew. Monto: $18.299.554.593,42 .

. Reconstrucción de la Ruta Nacional N° 40, tramo Facundo – Tamariscos. Monto: $18.276.893.000,00 .

. Reacondicionamiento de la Ruta Nacional N° 40, tramo Tecka – Esquel. Monto: $52.816.806.657,39 .

. Mantenimiento de la traza urbana de la Ruta Nacional N° 3, desde la rotonda de ingreso a Comodoro Rivadavia hasta la de Rada Tilly. Monto: $8.838.179.000,00.

Sobre el monto restante, el acuerdo establece que “las partes acuerdan que el saldo resultante de la compensación de las deudas y créditos recíprocos detallados asciende a $ 30.468.392.895,19, a favor del Estado nacional”.

Por último, el convenio detalla que la provincia desiste del reclamo judicial iniciado ante la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia en 2024 contra la Dirección Nacional de Vialidad.

Para ser tratado en la sesión de este jueves, el proyecto deberá contar con dictamen de comisión. La agenda parlamentaria tiene además otros dos temas centrales: el pedido de ampliación presupuestaria que presentó el Ejecutivo y un acuerdo entre Lotería y Casino Club S.A para extender las concesiones de la empresa en la provincia a cambio de un canon de $ 8.000 millones. Esos fondos serían destinados para financiar obras en Comodoro y Trelew.

