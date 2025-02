La Legislatura habilitó la eliminación de fueros para funcionarios provinciales

El cuerpo le dio luz verde al proyecto número 016/2025 impulsado desde el Ejecutivo, por el cual se modifican los artículos 247 y 248 de la Constitución provincial vinculados a la inmunidad para funcionarios de los tres poderes del Estado y de los sindicalistas

La Legislatura del Chubut le dio luz verde al proyecto número 016/2025 dictado en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia e impulsado desde el Ejecutivo que conduce Ignacio Torres y por el cual se eliminan los fueros que brindan inmunidad a los funcionarios.



Específicamente, el proyecto de ley modifica dos artículos de la Constitución provincial (247 y 248) vinculados a la inmunidad para funcionarios de los tres poderes del Estado y de los sindicalistas.



Con la normativa actual, el artículo 247 de la Constitución del Chubut establece que “el Gobernador, Vicegobernador o quien lo reemplace conforme a esta Constitución gozan de completa inmunidad en sus personas y sus domicilios desde el día de su elección al de su cese. Los miembros del Tribunal Electoral, incluso los municipales, gozan de la misma inmunidad desde la convocatoria a elecciones hasta la terminación del acto eleccionario y proclamación de los electos”.



Por su parte, el artículo 248 indica que “los legisladores, los magistrados del Poder Judicial, el Procurador General, el Defensor General, los fiscales y defensores, los ministros del Poder Ejecutivo, los miembros electivos de los municipios, los dirigentes y representantes de sindicatos y organizaciones gremiales legítimamente constituidos gozan de completa inmunidad en sus personas y en sus domicilios desde el día de su elección o nombramiento hasta el día de su cese y no pueden ser detenidos por ninguna autoridad, salvo el caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de un delito con pena privativa de la libertad”.



Además, manifiesta que “la detención se comunica con la información sumaria correspondiente dentro del término de dos horas:



1. Tratándose de legislador o funcionario sometido a juicio político, a la Legislatura.

2. En los casos de jueces y otros magistrados, al Tribunal de Enjuiciamiento.

3. Si se trata de miembros electivos de municipios, al cuerpo deliberativo respectivo.

4. Si son dirigentes o representantes gremiales, a la entidad de su representación. En los casos de los incisos 1 y 2 el cuerpo dispone la libertad y allana los fueros del detenido. En los casos de los incisos 3 y 4 el cuerpo o la entidad correspondiente, aconsejan la libertad o disponen su desafuero. En todos estos supuestos se consideran los antecedentes de cada uno sin perjuicio del funcionamiento del habeas corpus”.



En la sesión de la jornada de hoy, se le dio luz verde a una iniciativa que requerirá la convocatoria a un plebiscito que será simultáneo con las elecciones nacionales legislativas que se desarrollarán en el mes de octubre con el objetivo de que la ciudadanía se exprese por sí o por no.



El proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo provincial contó con el respaldo de 18 de los diputados presentes. Votaron de forma positiva los 16 del bloque oficialista (Despierta Chubut), Claudia Williams (Arriba Chubut) y Daniel Casal (Familia Chubutense).



Por su parte, votaron de forma negativa cinco legisladores del bloque Arriba Chubut, los dos representantes del Partido Independiente Chubutense y el del Frente de Izquierda.

Fuente: La Tecla Patagonia