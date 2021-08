La Legislatura del Chubut celebró este jueves una nueva sesión ordinaria en la que se aprobaron como temas centrales, la ley que declara por un año la emergencia hídrica en toda la provincia, la creación de un programa de cuidado de pacientes oncopediátricos, y la adhesión a una ley nacional de fortalecimiento del sistema de Bomberos Voluntarios.

El debate comenzó con un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del ex diputado justicialista Carlos Pascuariello, y a continuación el justicialismo forzó una votación nominal para que se incluya en el Orden del Día el tratamiento del proyecto de Ley que establece la paridad de género en el STJ, que no logró los votos al finalizar 13 a 13. Luego en la Hora de Preferencia, la diputada Mónica Saso planteó que “se perdió la oportunidad de sacar una ley histórica que es pedida por el pueblo de la provincia”. Y remarcó que este proyecto “está cajoneado en dos comisiones que son presididas por mujeres”.

También la diputada Tatiana Goic (Camioneros) dijo que “fue una sesión vergonzosa, por el desarrollo en sí, por la interpretación caprichosa del reglamento”, y planteó “basta de que la política le quiera marcar la agenda a las necesidades de la sociedad”, al tiempo que pidió “me gustaría que las mujeres que trabajan con los diputados que votaron en contra, no les salgan a militar, porque no les interesa la paridad, sino que las usan para doblar boletas”.

El primero de los puntos fue la Ley impulsada por la diputada Belén Baskovc, del Bloque PJ Frente de Todos, por el cual crea el Programa Provincial de Cuidado Integral de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer.

Sostuvo en su intervención que “es un día especial, genera mucha sensibilidad en las familias, buscamos que se generen capacitaciones de profesionales médicos del ámbito estatal y privada, porque la detección temprana tiene mejores resultados en los tratamientos”.

Dijo que la ley apunta “a fortalecer al hospital de día que funciona en Comodoro Rivadavia, que ha logrado que más del 60 % de los casos provinciales se traten en esa localidad, lo que tiene impacto en los gastos y en lo emotivo”.

Instó a que “se lo dote de más profesionales, equipamiento, un nuevo lugar de funcionamiento, porque atiende además a pacientes de Santa Cruz” y destacó que “se está firmando un convenio con Casa Garrahan, que va a solucionar todo el problema de contención para los chicos y sus familias”.

Marcó que cumplirá “un rol muy importante al Ministerio de Educación, en esto de garantizar la educación a los pacientes, que puedan continuar con su trayectoria escolar y que sigan en contacto con sus compañeros de escuela”.

Por su parte, el oficialista Carlos Gómez, destacó que “hubo un trabajo en equipo entre la comisión de salud, y por los informes que hemos recibido, y lo que significa esta ley reconocida por el propio ministro Fabián Puratich, quien destacó que todo esto es posible gracias a la predisposición y cobertura en medicamentos que está garantizando el gobierno nacional”.

“Quiero no sólo destacar la gestión provincial, sino que es una política de estado avalada a nivel nacional, para garantizar a cada paciente la cobertura en medicamentos”, sostuvo Gómez.

EMERGENCIA

Otro de los puntos fue la sanción de la Ley impulsada por el Poder Ejecutivo, modificado en comisión, por el cual se declara la Emergencia Hídrica en el territorio de la Provincia del Chubut, por el plazo de un año.

La diputada Tatiana Goic, marcó su oposición al artículo 3° “que le da facultades al IPA y a Infraestructura que ya le han otorgado otras leyes, donde se agregan las contrataciones directas y el destino de fondos específicos”.

La diputada aludió a los casos de corrupción que se juzgaron pro anteriores casos de emergencia y sostuvo “nos estamos llevando puesta la Ley de Administración Financiera y Control del Gasto Público, y creo que necesitamos lo contrario, más control, ya que aquí el Ejecutivo no necesitaría autorizaciones por montos de 1,9 millones”.

Le respondió Juan Pais, presidente del bloque oficialista, que “estamos preocupados y condenamos todos los hechos de corrupción que hubo en la provincia, queremos que se investiguen y que los culpables sean condenados, por absolutamente todos los hechos de corrupción que indignan a la ciudadanía”.

Indicó que “en esta redacción se restringieron facultades del proyecto original, y los valores de los módulos son muy inferiores a los planteados por la diputada. Debido a la urgencia, se plantea exceptuar al gobernador en estas contrataciones, y se pone la responsabilidad en el IPA y en Infraestructura”.

Por su parte, la radical Andrea Aguilera expresó que “lamentablemente la política desarrollada por el IPA ha sido ineficiente en estos años, y cuando se declara la emergencia lo que tenemos a la vista es la falta de políticas públicas oportunas”, pero de todos modos “no podemos perder de vista que hoy hay ciudadanos que sufren esta falta de agua, y por eso vamos a acompañar”.

Destacó la diputada que “se nos hizo lugar a incluir una obra de corto plazo, pero que va a dar una solución en los inmediato, que es la repotenciación de la toma de agua del acueducto del Lago Musters, que fue solicitada por los intendentes de la zona sur y el comité de cuenca, que no quiere decir que no se siga reclamando la obra del azud del Lago Fontana”.

A su turno, el presidente del bloque radical, Manuel Pagliaroni, sostuvo que “mantuvimos una reunión con el presidente del IPA, y en general quedamos disconformes, y si se está tratando este proyecto, tiene que ver con un pedido puntual de quienes tienen el problema en sus manos, que son los intendentes de las zonas afectadas”.

“Hubiéramos esperado que el control y la medición de este recurso hubiera sido la práctica habitual, porque los problemas climáticos vienen de hace décadas”, agregó el legislador, quien lamentó que “hay miles de regantes que no están registrados por el IPA y no saben cuánta agua usan, porque no hay sistema de medición, sino que informan a través de una declaración jurada”.

Finalmente, el petrolero Carlos Gómez, resaltó que “los intendentes de la cuenca de la zona sur se reunieron con el IPA, donde recibieron el último informe de la SCPL”, agregando que “tenemos acceso directo para ir a buscar la documentación respaldatoria para esta ley tan importante y nos lo han enviado”.

MAS TEMAS

Por otra parte, en la sesión se aprobó la adhesión a la Ley Nacional N° 27.629, Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, que según explicó la diputada Belén Baskovc, “plantea tres ejes centrales, como un régimen tarifario especial para cada una de las asociaciones, con tarifas diferenciales en servicios de energía eléctrica, gas, agua y telefonía”.

También destacó que ´permitirá acceder a “nuevas prestaciones de asistencia médica, a rehabilitación, atención por incapacidad laboral, con un pago mensual para todos los bomberos que sufran algún tipo de accidente, algo que no estaba cubierto”. Y señaló que también se fija la “devolución del IVA por las compras de equipamiento y contrataciones, que está cotizado en dólares, por lo que va a generar fondos para destinar a otras cuestiones”.

Otro de los temas aprobados fue la Ley impulsada por los diputados Lloyd Jones, Artero, Giménez y Chiquichano, del Bloque Chubut Unido, que adhiere a la Ley Nacional N° 26.811, Ley que instituye el día 8 de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional”.

Y además se aprobó la pedida por el Bloque PJ-Frente de Todos, pidiendo al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación, a que proceda a la revisión de los proyectos existentes en materia de infraestructura eléctrica y comunicaciones, para la zona de cobertura sobre la Ruta Provincial N° 71.

En la sesión se dio ingreso además a distintos asuntos, como el Proyecto de Resolución por el cual declaran de interés legislativo la reparación del sistema de balizamiento del Aeropuerto Marcos A. Zar, de la ciudad de Trelew y el restablecimiento de su operatividad en horario nocturno; el Proyecto de Ley Nº070/21, de la UCR, por el cual se crea el Colegio Provincial de Licenciados y Técnicos Radiólogos; y el ingreso de una nota firmada por Intendentes y Jefes Comunales de diversas localidades de la Provincia, por la cual expresan su opinión con respecto al artículo 8º de la Ley XVI Nº46, Ley de Corporaciones Municipales.