La Legislatura aprobó la reducción de intereses para los planes de pago de impuestos y medidas de alivio fiscal para productores ganaderos

En una sesión marcada por el debate sobre la crisis petrolera que afecta a la provincia, se acordó también la convocatoria del ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, para brindar información a los diputados en una reunión de comisión.

En la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura del Chubut aprobó dos proyectos clave impulsados por el Poder Ejecutivo. Ambos recibieron 22 votos a favor sobre 24 diputados presentes y fueron respaldados por distintos bloques oficialistas y opositores, con contadas excepciones.

El primero de ellos introduce una modificación a la ley vigente para eximir del pago del impuesto inmobiliario a los inmuebles ubicados fuera de los ejidos municipales y afectados exclusivamente a la actividad ganadera. La medida busca ampliar el alcance de la exención a quienes producen en un inmueble sin ser titulares del mismo, corrigiendo una limitación presente en la norma anterior.

Según explicó el diputado Leonardo Bowman, los pagos realizados por el tributo durante 2025 y que ahora queden alcanzados por la exención serán imputados al período 2026, y de existir saldo a favor, al ejercicio siguiente.

También se prorrogan los vencimientos correspondientes a 2023 y 2024, con la facultad para la Agencia de Recaudación del Chubut (ARECH) de fijar un plazo que no supere el 31 de diciembre de 2026. Además, se condonarán los intereses si el pago total se efectúa antes de esa fecha.

El segundo proyecto aprobado autoriza a la ARECH a establecer la tasa de interés prevista en el artículo 42 del Código Fiscal, con el fin de facilitar el acceso a planes de pago para contribuyentes morosos.

La diputada Jacqueline Caminoa, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, indicó que la medida permitirá morigerar los intereses hasta en un 50% para quienes adhieran a los planes, favoreciendo tanto la recaudación estatal como el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los deudores. Esta facultad tendrá vigencia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2025.

La jornada legislativa incluyó también la aprobación de tres pliegos judiciales: Diego Ariel Trad fue designado juez Penal de Cámara para la Circunscripción Judicial IV – Puerto Madryn; Mauro Sebastián Quinteros, fiscal general para Trelew; y Eugenia Domínguez, fiscal general a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelito y Evidencia Digital.

CITARON AL MINISTRO PONCE

La crisis en el sector petrolero irrumpió en el inicio de la sesión, a raíz de un pedido de informes solicitado por la diputada Tatiana Goic. “La provincia se está desangrando semana a semana. Los despidos son desgarradores”, afirmó la legisladora del bloque Arriba Chubut.

El presidente del bloque Despierta Chubut, Daniel Hollmann, destacó que la Legislatura trabajó en distintos proyectos enviados por el Ejecutivo “para incentivar la Cuenca del Golfo y lograr que vuelva a ser competitiva”.

“Es importante tener información de primera mano para entender la situación del golfo, por eso nos hemos comprometido en convocar al ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, a una reunión informativa de comisión”, señaló Hollmann, en referencia al pedido realizado por la diputada Goic.

Finalmente, tras una larga discusión que incluyó chicanas y cuestionamientos cruzados entre los diputados de Despierta Chubut y Arriba Chubut, en un tono difícil de desligar de la cercanía de la campaña electoral, el pedido de informes al Ejecutivo fue aprobado con 9 votos a favor.

Minutos más tarde, y con apoyo del oficialismo, se aprobó la convocatoria del ministro Ponce a brindar información sobre la crisis que afronta el sector petrolero y las medidas que se están tomando desde el Ejecutivo. Según acordaron los diputados, la reunión se realizará el 20 de agosto y será convocada por la comisión de Desarrollo Social.

Fuente: ADNSur

