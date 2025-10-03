La Legislatura aprobó el convenio para que el IPV se haga cargo de la finalización de casas del Procrear en Trelew

El proyecto impulsado por el oficialismo contó con el amplio apoyo de la oposición. También se aprobó la creación de un circuito histórico y cultural sobre Malvinas.

La Legislatura del Chubut aprobó este jueves el proyecto de ley que avala el convenio firmado entre la provincia, la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, la Municipalidad de Trelew y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), para garantizar la finalización del desarrollo urbanístico del Procrear en esa ciudad.

El proyecto impulsado por el oficialismo contó con el apoyo de los diputados del bloque Arriba Chubut, quienes remarcaron la importancia de retomar las obras que quedaron paralizadas. La única abstención fue la de Santiago Vasconcelos, del Frente de Izquierda, quien afirmó que “lamentablemente el IPV no es garantía de una solución habitacional real”.

La diputada Andrea Aguilera, del bloque Despierta Chubut, explicó los alcances del acuerdo durante su intervención en el recinto, remarcando que permitirá dar continuidad a 204 viviendas que se encontraban paralizadas.

Según detalló, el IPV asumirá la ejecución de las obras, mientras que el Banco Hipotecario transfirió a la provincia la posición contractual de los contratos vigentes, junto con la posesión de los inmuebles. “La provincia no se cruzó de brazos frente a la disolución del Fondo Fiduciario del Procrear, sino que salió a buscar soluciones para que estas casas se terminen”, subrayó Aguilera.

El valor de las mejoras ya realizadas asciende a 7.170.000 UVIs a pagar en 48 cuotas, con un acta de saldo final que permitirá cerrar compromisos con contratistas. Aguilera recordó que el terreno había sido donado por la Municipalidad de Trelew y que, por ese motivo, no fue computado en la tasación. Los plazos fijados para concluir las obras son de 24 meses desde la transferencia contractual hasta la recepción provisoria.

La diputada explicó que el convenio ordena la situación jurídica luego de que en 2024 la Nación disolviera el Fondo Fiduciario del Procrear mediante el Decreto 1018, delegando en el Ministerio de Economía y el Banco Hipotecario la administración y liquidación de los bienes.

“Este acuerdo significa transformar el deterioro en construcción, asumir la responsabilidad desde la provincia y el municipio, y culminar trabajos que estaban abandonados”, señaló.

Aguilera destacó que el desarrollo urbanístico se encuentra con un 80% de avance y que el acuerdo permitirá evitar el deterioro de lo ya construido. “Esto implica seguridad financiera y jurídica, porque el esquema de pago está claro y respaldado; continuidad de las obras, ya que se transfieren contratos y posesión al IPV; e impacto social inmediato, porque se acerca una solución habitacional concreta a cientos de familias de Trelew”, afirmó.

La legisladora recordó que el Procrear nació en 2012 como un fondo fiduciario que en distintas etapas permitió entregar viviendas en la provincia, pero cuya disolución dejó obras inconclusas y familias sin respuestas. “Este convenio es una salida práctica, profundamente federal y, sobre todo, necesaria para que la gente reciba la vivienda que tanto espera”, concluyó.

Aprobaron la creación de un circuito histórico en homenaje a Malvinas

Con la presencia en las gradas de un grupo de veteranos, la Legislatura aprobó también la creación del Circuito Histórico Cultural “Malvinas: historia y memoria”, una iniciativa que propone la implementación de estaciones en distintas localidades de la provincia, ya sea a través de sitios históricos, monumentos, museos, sedes de asociaciones de Veteranos de Guerra de Malvinas, placas conmemorativas y otros bienes culturales vinculados a la participación y memoria de la Gesta del Atlántico Sur de 1982.

“Este recorrido no va a ser un solo recorrido histórico. Tiene que ver con la historia de Malvinas, en cada pueblo y en cada localidad de Chubut. Donde haya una placa, donde haya un monumento, donde haya un mural que esté señalado. Para nosotros, Malvinas es la causa de todos los argentinos. Malvinas nos une y nos unirá siempre. Desde el pasado hasta el presente y, por supuesto, asegurando que Malvinas no se olvide nunca en el futuro”, remarcó el diputado Fabián Gandón, autor del proyecto.