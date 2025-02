La Justicia sobreseyó a la médica que estuvo en la noche que murió la modelo brasileña Emmily Rodrígues

Según el fallo, el juez determinó que no hay pruebas suficientes para involucrar a Juliana Magalhaes Mourao en el caso de la joven de 26 años.



En las últimas horas, la Justicia sobreseyó a Juliana Magalhaes Mourao, la médica que estuvo presente en la fiesta en la que murió Emmily Rodrígues, la modelo brasileña que murió al caer de un sexto piso en un edificio del barrio de Retiro.

Según pudo saber TN, la decisión fue tomada por el titular del Juzgado Criminal y Correcional número 31, Luis Schegel, por falta de pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad en la muerte de la joven.

Esta mañana, Magalhaes Mourao –la última persona que vio con vida a Emmily– declaró ante la Justicia y expresó que “fue una fatalidad” y que la modelo se quitó la vida.

Este testimonio fue clave para reconstruir las últimas horas de la vida de la joven de 26 años, de quien aún no se sabe si se lanzó o si la tiraron del balcón. La médica -también brasileña- indicó que no entregó a Rodrígues y que ese día todos los que estaban en el departamento se encontraban “alcoholizados y drogados”.

“Es quien llevó a las chicas -al departamento- y quien proporcionó la droga”, había dicho a TN Raquel Hermida Leyenda, la abogada defensora del papá de Emmily, Aristides Rodrígues, sobre Magalhaes Mourao.

La médica, en cambio, manifestó que no entregó a nadie. También dijo que dentro de la habitación en la que ella estaba no hubo ninguna relación sexual y que el encuentro entre todos tampoco tuvo ese fin. “Emmily tenía dinero en efectivo en su cartera, $60.000. Ella no tenía tarjeta de crédito, todo lo pagaba en efectivo”, sostuvo.

En este escenario, el juez estableció que Juliana Magalhaes sea sobreseída de las imputaciones por “homicidio culposo” y “facilitación de la prostitución”. Según el fallo al que pudo acceder este medio, se determinó que no hay pruebas suficientes para comprobar que la médica haya suministrado drogas o que haya estado involucrada en la explotación sexual de otras mujeres.

Además, la Justicia concluyó que Magalhaes Mourao no tenía deber de garante sobre Rodrígues y se logró probar que intentó pedir ayuda. “Además, de acuerdo a la captura de pantalla obtenida en sede policial del celular de Juliana Magalhaes Mourao, a las 9:09 horas -es decir, 4 minutos antes del primer llamado del imputado al servicio de emergencias 911- discó su teléfono ‘110′, ‘109′ y el servicio de emergencias del teléfono”.

Magalhaes Mourao es quien estaba con el empresario Francisco Sáenz Valiente, el principal sospechoso por la muerte de la joven. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, cuando ocurrió el hecho en el departamento Emmily solo estaba con ellos.

Cómo ocurrió la muerte de Emmily Rodrigues en Retiro

La noche del miércoles 29 de marzo de 2023, Emmily Rodrígues fue a cenar al restaurante Gardiner de Costanera norte con Magalhaes Mourao y Gutiérrez Santana, y desde allí fue al bar Isabel de Palermo.

Finalmente, la madrugada del jueves 30, a las 4.21, el grupo de amigas acudió al departamento de Sáenz Valiente, ubicado en un edificio de la calle Libertad al 1500, en el barrio porteño de Retiro.

Según los investigadores, tras una noche de excesos, a las 9.18, Rodrígues cayó desnuda por una ventana al patio interno del pulmón de manzana del edificio. Un examen toxicológico determinó que había consumido alcohol, marihuana, cocaína y tusi.

La defensa de Sáenz Valiente busca establecer que se tiró por voluntad propia en medio de un brote psicótico, en tanto que para la fiscalía fue producto del consumo de drogas suministradas por el imputado. Para la querella no hay dudas: la tiraron para encubrir un intento de abuso sexual.

