La Justicia procesó a Diego Spagnuolo por fraude, asociación ilícita y sobornos

El juez federal, Sebastián Casanello, procesó a Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacioanal de Discapacidad (Andis) del gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho activo , fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público

El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) del gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho activo , fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

El magistrado señaló al ex funcionario por haber sido uno de los presuntos jefes de una “asociación ilícita” que cooptó la Andis para enriquecerse. Y aseguró que también integrarían esa banda, en calidad de jefes, Daniel Garbellini -exnúmero dos de la Agencia-, Miguel Angel Calvete y Pablo Atchabahian, a quienes procesó. Calvete (quien está preso por otra causa) y Atchabahian, vinculados a droguerías y que se desempeñaron como funcionarios en distintas gestiones políticas, habrían logrado controlar la Andis desde afuera, en coordinación con las autoridades oficiales, según el fiscal Franco Picardi. La Justicia afirma que hubo licitaciones digitadas y sobreprecios.

Este lunes Casanello procesó a Casanello a 19 personas entre ex funcionarios y empleados de la Andis y privados que habrían participado de las maniobras para defraudar al Estado. A todos, además, les trabó embargo sobre sus bienes. El embargo más alto fue el de Spagnuolo, de 202.828.725.464 pesos.

Según el juez, durante los primeros meses del gobierno de Milei se montó “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

“La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, afirma el fallo de Casanello, al que accedió PERFIL.

El juez advierte que hay que profundizar la investigación, que tiene delegada en el fiscal Franco Picardi. En la sentencia que se conoció este lunes indica que las responsabilidades podrían escalar a “otro nivel de complicidades”. “El esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores (…). A todo esto, la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”, afirma.

En los audios que se conocieron en el mes de agosto, Spagnuolo aseguraba que un porcentaje de los retornos obtenidos por parte de las droguerías, el 3%, sería para la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Y decía que Javier Milei fue advertido por él de lo que estaba pasando. Apuntaba como responsable de la maniobra al asesor del Presidente, Eduardo “Lule” Menem.

Dichos audios no fueron usados como prueba por el fiscal del caso, Franco Picardi, ni por el juez Casanello.

La defensa de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker (de la droguería Suizo Argentina), a cargo de Martín Magram, había planteado que el origen de las las grabaciones era ilícito y reclamó que toda la causa fuera declarada nula. Otros defensores se sumaron a ese planteo. Este lunes, en paralelo con los procesamientos, Casanello rechazó esos pedidos de nulidad.

Los audios de Spagnuolo

A mediados de agosto el canal de streaming Carnaval difundió audios que serían con la voz de Spagnuolo en los que en distintas conversaciones se refería a la presunta trama de corrupción en las licitaciones en el ámbito de la Andis, que dirigió entre diciembre de 2023 y agosto pasado. En esos audios, la voz que se atribuye a Spagnuolo dice que le estaban “desfalcando” la agencia. También habla de un supuesto “delincuente” que digitaba las licitaciones, aunque esta persona no habría tenido un cargo en el organismo sino “su gente”.

“Lule me metió gente por Karina, para chorear”, afirma en los audios que se dinfundieron. La denuncia que inició la causa judicial la presentó el abogado Gregorio Dalbón. Spagnuolo estuvo representado durante menos de un mes por los abogados Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, quienes tras una serie de presentaciones renunciaron a ejercer esa defensa. Luego se especuló con que podría declarar como arrepentido pero hasta ahora no se acogió a esa figura. Desde noviembre lo defiende Mauricio D’Alessandro quien también asegura que los audios son “falsos y fueron editados con Inteligencia Artificial”.

A mediados de noviembre pasado, Spagnuolo se presentó junto a su abogado D’Alessandro a declarar ante el juez Casanello en los tribunales de Comodoro Py. Estuvo durante una hora y media y se fue sin responder preguntas. A pedido del fiscal Picardi, quien tiene delegada la investigación de la causa, también fueron citados y concurrieron a los tribunales porteños Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich, entre otros involucrados.

Según pudo saber PERFIL, el fiscal Picardi no avanzó con los audios como prueba sino que trabajó sobre otros materiales. El periodista Ezequiel Spillman afirmó que “en medio de esa intriga, resuena un agravente. Distintas versiones apuntan a la circulación de un informe secreto con material presuntamente comprometedor”.

¿Quién es Spagnuolo?

Diego Spagnuolo es un abogado que, hasta que fue desplazado en agosto pasado de su cargo al frente de la Andis, había ingresado 38 veces a la Quinta de Olivos, donde visitaba con frecuencia al Presidente, a quien había representado en el ejercicio de su profesión. Sería parte del grupo de amigos con quienes Milei se reunía los domingos a escuchar ópera allí.

Cuando estalló el escándalo de los audios, el entonces jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, afirmó que “Villarruel fue quien acercó a Spagnuolo a La Libertad Avanza”. Otras voces del oficialismo dijeron que había sido el renunciado José Luis Espert quien lo acercó a las filas libertarias.

En las elecciones de 2021, en las que Javier Milei y Villarruel entraron al Congreso como diputados, Spagnuolo fue candidato en la ciudad de Buenos Aires, pero quedó afuera: estaba en el puesto número 13 de la lista, un lugar con posibilidades remotas.

En 2023 también fue candidato, en esa oportunidad por la provincia de Buenos Aires pero también quedó afuera: estaba en el puesto once y entraron los primeros nueve.

Picardi pidió detener a Spagnuolo, pero hasta el momento el juez Sebastián Casanello rechazó la solicitud y este lunes lo procesó.

Diego Spagnuolo | CEDOC





Por Barbara Komarovsky-Perfil