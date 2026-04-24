La Justicia dictaminó dar de baja un radar británico en Tierra del Fuego: definen la próxima semana

La Justicia dictaminó la baja registral de una empresa que opera tecnología extranjera en Tolhuin, agudizando la polémica por soberanía en la zona

El radar británico en Tierra del Fuego quedó en el centro de la tormenta judicial. La Justicia provincial ordenó cancelar la inscripción de LeoLabs Argentina S.R.L., la firma que opera el polémico dispositivo en Tolhuin.

Si no se presentan apelaciones en los próximos días, la decisión quedará firme la semana que viene. El fallo responde a una demanda de la Inspección General de Justicia provincial, que cuestionó la continuidad de la empresa después de que el Gobierno nacional dejara sin efecto en 2023 la autorización para operar el radar por dudas sobre su alcance estratégico.

El caso vuelve a cobrar relevancia porque combina tres elementos explosivos: soberanía argentina, control estatal y presencia extranjera en una zona ultraperiférica del país.

LeoLabs es una empresa estadounidense especializada en rastreo de basura espacial y satélites. Su radar en Tolhuin generó controversia desde el inicio por su ubicación en Tierra del Fuego.

Distintos organismos oficiales señalaron en 2023 que el proyecto podía tener implicancias que excedían lo comercial. El alcance real del radar y su posible uso dual encendieron las alarmas.

Qué dice el fallo judicial y qué significa para la empresa

El juez no avanzó con el cierre total de la sociedad. Sin embargo, sí resolvió dejar sin efecto su inscripción en la provincia.

En los hechos, esto implica que la firma no cuenta con respaldo legal para continuar con sus actividades bajo esa estructura jurídica en Tierra del Fuego.

La empresa podría apelar la medida ante tribunales superiores. Pero si no lo hace en el plazo establecido, el fallo quedará firme y LeoLabs Argentina perderá su habilitación provincial.

Fuentes judiciales confirmaron que el plazo para presentar recursos está por vencer. La próxima semana podría definirse si la decisión se consolida o el caso sigue su curso en instancias superiores.

Por qué Tierra del Fuego vuelve a ser epicentro de un debate estratégico

El caso trascendió lo empresarial por la ubicación geográfica del radar. Tierra del Fuego es una provincia clave por su cercanía con las Islas Malvinas, las rutas del Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida.

Para Argentina, el debate también involucra cómo controlar la infraestructura tecnológica extranjera en áreas sensibles. El radar británico no es el único caso, pero sí uno de los más visibles.

La instalación de dispositivos de monitoreo espacial en zonas estratégicas genera tensiones entre apertura comercial y resguardo soberano. Si la sentencia queda firme, el fallo marcará un antecedente político relevante sobre el control de inversiones sensibles en el país y reflejará una tendencia cada vez más visible a nivel global: revisar con atención los proyectos privados ligados a tecnología, datos y seguridad nacional.

El sur argentino concentra intereses militares, científicos y comerciales de múltiples actores internacionales. El control de lo que ocurre en esa región no es solo una cuestión técnica, sino una decisión de Estado.

La próxima semana podría quedar definido si el radar británico en Tolhuin sigue operando bajo la estructura actual o si Argentina cierra definitivamente el capítulo legal de LeoLabs en Tierra del Fuego.

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