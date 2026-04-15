La Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba con toda su familia en primera clase

La aerolínea confirmó los detalles del viaje del Jefe de Gabinete con toda su familia: pagó u$s5.800 por los cuatro tickets para toda la familia

Manuel Adorni pasó el último Año Nuevo en Aruba, una paradisíaca isla del Caribe. Viajó en primera clase con Latam, junto a su esposa y sus dos hijos. La Justicia lo confirmó este miércoles, en lo que supone un nuevo revés para el Jefe de Gabinete.

El fiscal federal Gerardo Pollicita investiga al jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito. En ese marco, corroboró cada detalle del viaje familiar: fechas, escalas, clase de cabina y método de pago.

La aerolínea Latam aportó toda la información a pedido judicial. Los registros muestran que la familia Adorni partió el 29 de diciembre de 2024 desde Argentina, con escala en Perú.

El regreso se concretó el 10 de enero de 2025. El vuelo hizo una parada intermedia en Ecuador antes de aterrizar en Buenos Aires.

Cuánto pagó Manuel Adorni por los pasajes a Aruba

El fiscal Pollicita logró establecer el costo exacto de los viajes. Cada pasaje en primera clase costó u$s1.450, lo que arroja un total de u$s5.800 para los cuatro integrantes de la familia.

Un dato clave en la investigación: el pago se hizo en efectivo y en dólares. Esa modalidad llamó la atención de los investigadores.

Por estas horas, fuentes del caso confirmaron que se busca esclarecer en qué hotel se alojó la familia Adorni durante su estadía en la isla caribeña.

También quieren saber cuánto pagaron por el hospedaje. Ese monto se sumará al cálculo total de gastos que realiza la fiscalía.

El jueves pasado, el juez federal Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti. La medida fue solicitada por el fiscal Pollicita.

Con esa resolución judicial, la Justicia podrá acceder a todos los movimientos bancarios y pagos con tarjeta de crédito que realizaron durante el viaje a Aruba y en todo el período investigado.

El levantamiento del secreto fiscal permite rastrear compras, transferencias y cualquier otro movimiento financiero que haya quedado registrado.

La cifra que arroje el total de las vacaciones caribeñas se acumulará con otros gastos del vocero presidencial. La investigación abarca también viajes previos por el mundo e inversiones en propiedades.

El eje central de la pesquisa del fiscal Pollicita es esclarecer de dónde sacó Adorni todo ese dinero y si resulta compatible con los ingresos que declaró oficialmente ante los organismos de control.

La causa por enriquecimiento ilícito avanza con el cruce de información patrimonial. Cada gasto registrado suma elementos al expediente que investiga la evolución del patrimonio del jefe de Gabinete.

Declararon las dos jubiladas que financiaron a Adorni

Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las dos jubiladas que financiaron gran parte de la compra del departamento de Manuel Adorni, declararon este miércoles en los tribunales de Comodoro Py. Ambas son las vendedoras del inmueble ubicado en la calle Miró al 500 y prestaron al jefe de Gabinete u$s200.000 sin interés.

Viegas tiene 72 años. Sbabo, 64. Las dos entregaron sus teléfonos celulares a la Justicia para que sean peritados. La medida busca información relevante sobre la operatoria inmobiliaria concretada en noviembre de 2025.

La causa está en manos del fiscal Gerardo Pollicita. El magistrado investiga la adquisición del departamento y los préstamos asociados, una operación que involucra financiación cruzada entre jubiladas, intermediarios y el funcionario nacional.

Fuentes judiciales confirmaron que Viegas afirmó no conocer previamente a Adorni. La operación, según explicó, fue gestionada íntegramente por su hijo, Pablo Martín Feijoo.

Su único contacto con el funcionario se produjo en el momento de la firma de la escritura. En ese acto intervino la escribana Adriana Mónica Nechevenko, profesional que aparece mencionada en varios tramos de la investigación.

Sbabo, por su parte, declaró en línea similar. Afirmó que la venta fue manejada por su hijastro, Leandro Miano. Este último mantenía una sociedad con Feijoo, el hijo de Viegas.

La mujer precisó que adquirió con ahorros propios el 50% del inmueble. También detalló que percibe una jubilación de aproximadamente $350.000 mensuales.

El departamento fue vendido en noviembre de 2025 por un valor declarado de u$s230.000. Según lo informado por la escribana interviniente, las vendedoras financiaron a Adorni un total de u$s200.000.

El préstamo no contempla intereses y Adorni deberá devolverlo en noviembre de este año, exactamente 12 meses después de la operación. Es decir, las jubiladas le prestaron el 87% del valor total del inmueble en condiciones inusuales para el mercado.

Feijoo, señalado como quien organizó la operatoria inmobiliaria, fue citado a declarar la próxima semana en el mismo tribunal. Su testimonio podría aportar detalles sobre cómo se estructuró el financiamiento.

Fuente: IP