La justicia británica aprobó la extradición de Assange a Estados Unidos

El Tribunal de Apelación de Londres dio la razón a Estados Unidos y este 10 de diciembre informó que aprobó la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange. EE. UU. lo acusa de delitos relacionados con espionaje, luego de que publicara secretos militares de ese país en los que se revelaron decenas de irregularidades, crímenes y excesos en Medio Oriente. La familia del programador anunció que recurrirá el “injusto” fallo.

Tras casi una década tratando de evitar la extradición a Estados Unidos, Julian Assange está un paso más cerca de ser entregado a las autoridades de ese país.

Estados Unidos ganó este 10 de diciembre un recurso ante el Tribunal de Apelación de Londres con el que refutó el fallo del pasado 4 de enero que había negado la extradición de Assange, luego de que la jueza a cargo, Vanessa Baraitser, expusiera un riesgo de suicidio.

En sus argumentos, Baraitser recordó que el detenido sufre un cuadro de depresión clínica, que se vería agravado por las potenciales condiciones de aislamiento a las que sería sometido en una prisión de EE. UU.

Sin embargo, ahora los magistrados han determinado que el programador australiano puede ser trasladado al señalar que Washington ofreció suficiente evidencia de que garantizaría un trato adecuado hacia el acusado y protegería su salud mental.

BREAKING: High Court decision “Grave miscarriage of justice,” says Julian Assange’s fiancée, as a UK court overturns an earlier decision blocking the extradition of Julian Assange to the United States | @StellaMoris1 #FreeAssangeNOW #AssangeCase pic.twitter.com/Jc98oAfvuP

Entre las razones que el Tribunal de Apelación entregó está la promesa de las autoridades estadounidenses de no retenerlo en la prisión de máxima seguridad conocida como “ADX”, en Colorado.

Además, Washington asegura que mantiene su oferta de enviarlo a Australia a cumplir su condena, en caso de que sea declarado culpable.

Pero aún quedan más recursos antes de que Assange pueda ser enviado a ese país. Es probable que la disputa legal llegue hasta la Corte Suprema, el último tribunal ante el que es posible apelar en Reino Unido, país en el que fue arrestado en 2019 después de pasar varios años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.

Assange vivió en la sede diplomática ecuatoriana desde 2012 y permaneció allí por siete años, tiempo en el que tuvo dos hijos.

Pero finalmente, hace más de dos años cuando el entonces presidente Lenín Moreno le retiró al australiano el apoyo y asilo que le había otorgado su antecesor, Rafael Correa, la Policía británica tuvo acceso a la embajada para arrestarlo.

“Apelaremos esta decisión lo antes posible”

La prometida de Assange, Stella Moris, afirmó que su equipo legal apelará la decisión en los estrados judiciales.

“¿Cómo puede ser justo, ¿cómo puede ser correcto, ¿cómo puede ser posible, extraditar a Julian al mismo país que conspiró para matarlo? (…) Apelaremos esta decisión lo antes posible”, subrayó Moris.

Stella Morris, fiancée of the most famous journalist in the world, Wikileaks' Julian Assange, on #InternationalHumanRightsDay about British decision to de facto affirm rights of NATO nations to torture and kill journalists for revealing CIA secrets. pic.twitter.com/WEC9RnMdHs

Las autoridades estadounidenses acusan a Assange de 18 cargos, 17 de ellos relacionados con espionaje y uno con piratería informática, tras la divulgación de 500.000 archivos secretos de Estados Unidos, con lo que, según el Gobierno estadounidense, el fundador de Wikileaks puso vidas en peligro.

No obstante, la publicación de esos registros, incluido material audiovisual, puso a la diplomacia estadounidense contra las cuerdas, pues reveló decenas de irregularidades, crímenes y excesos durante las campañas militares de EE. UU. en Irak y Afganistán.

De ellos se destaca un video militar estadounidense en 2010 que muestra un ataque de 2007 de helicópteros Apache en Bagdad, el cual mató a una docena de personas, incluidos dos miembros del personal de la agencia de noticias Reuters.

¿Un caso de violación a la libertad de expresión?

Hasta el momento la Justicia británica no ha contemplado el derecho a la libertad de expresión en este caso, mientras reporteros y organizaciones humanitarias sostienen que este proceso judicial socava ese derecho en todo el mundo.

Incluso la jueza Baraitser rechazó los argumentos de la defensa, que sostiene que el hombre de 50 años actuó como periodista y tiene derecho a las protecciones de la Primera Enmienda de la libertad de expresión por publicar documentos filtrados.

“Condenamos la decisión de hoy del Tribunal Superior del Reino Unido de permitir la extradición de Julian Assange a EE. UU., lo que resultará histórico por todas las razones equivocadas. Creemos plenamente que Julian Assange ha sido blanco de ataques por sus contribuciones al periodismo”, sostuvo Christophe Deloire, director general de Reporteros Sin Fronteras, en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

THREAD We condemn today’s UK High Court decision to allow the extradition of Julian Assange to the US, which will prove historic for all the wrong reasons. We fully believe that Julian Assange has been targeted for his contributions to journalism. pic.twitter.com/eGHXkhGoKf

— Christophe Deloire (@cdeloire) December 10, 2021