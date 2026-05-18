La Justicia autorizó a Claudio “Chiqui” Tapia a viajar al Mundial 2026 tras fijar una millonaria caución

La resolución del Juzgado Penal Económico habilitó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino a salir del país para presenciar la Copa del Mundo tras pagar una millonaria caución.

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante autorizó este lunes a Claudio “Chiqui” Tapia a ausentarse de la Argentina entre el 27 de mayo y el 21 de julio próximos para asistir al Mundial 2026 y a la final de la UEFA Champions League, bajo la condición previa de abonar una fianza millonaria, en el marco de la investigación penal por presunta evasión previsional que pesa sobre la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El dirigente deportivo solicitó el permiso excepcional para acompañar a la delegación oficial del seleccionado nacional de fútbol comandado por Lionel Scaloni.

La travesía abarca compromisos en Hungría, donde se disputará la final continental de clubes, y los partidos correspondientes a la fase de grupos y la preparación previa de la competencia ecuménica en Estados Unidos, México y Canadá. Para respaldar la presentación, la defensa adjuntó las invitaciones oficiales provistas por la FIFA, la Conmebol y la UEFA, además del itinerario completo con las reservas de alojamiento para el contingente.

El presidente de la AFA se encuentra formalmente procesado por presunta retención indebida de aportes previsionales e impositivos, una maniobra que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció por un monto global que supera los 19.000 millones de pesos.

El expediente judicial agrupa 51 hechos independientes detectados entre los períodos fiscales de 2024 y 2025, lapsos en los que la entidad futbolística habría oficiado como agente de retención sin depositar los fondos al fisco dentro de los plazos establecidos por ley.

Por qué Claudio Tapia tiene prohibido salir del país sin permiso judicial

El pasado 30 de marzo, un juez acusó formalmente a la AFA, a su presidente y a otros dirigentes de la entidad -entre ellos, tesorero Pablo Toviggino y a otros miembros del comité ejecutivo como Víctor Blanco y Cristian Malaspina-.

La imputación ocurre en medio de denuncias de la AFA contra el gobierno ultraliberal de Javier Milei, al que señala de promover una persecución judicial en contra de la entidad, una de las más poderosas del mundo futbolístico.

La justicia dispuso el procesamiento de Tapia por “apropiación indebida de tributos” y “apropiación indebida de recursos de la seguridad social”. Le impuso además un embargo por 350 millones de pesos. El juez también mantuvo la prohibición de salida del país de Tapia, lo que pone en duda su presencia en el Mundial de Norteamérica 2026, en el que Argentina defenderá el título conseguido en Qatar en 2022.

La AFA como ente jurídico también fue procesada y embargada por esos delitos y lo mismo dispuso el juez Diego Amarante para otros cuatro dirigentes del organismo, entre ellos la mano derecha de Tapia, el tesorero Pablo Toviggino.

El fallo responde a una denuncia penal del ente de recaudación fiscal ARCA que acusó a la AFA y sus directivos por retenciones indebidas y falta de pago de impuestos y aportes a la seguridad social por unos 19.000 millones de pesos (unos 13 millones de dólares).

Para el magistrado, de lo informado por el fisco y por la gerencia de la entidad futbolística “se desprende la existencia de un patrón de conducta sistemático y deliberado orientado a la postergación del ingreso de los tributos retenidos” por parte de los acusados.

La AFA afirmó que las deudas son inexistentes y adjudicó la causa a presiones del gobierno de Milei, fuerte crítico de la actual cúpula de la AFA.

Fuente: Perfil