La Justicia allana todas las oficinas de la ANDIS y de la droguería Suizo Argentina

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires realiza un operativo en todas las oficinas de la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería que menciona Diego Spagnuolo en sus audios. Buscan elementos que determinen el rol de Karina Milei y los empresarios Kovalivker.

Por orden del juez federal Sebastián Casanello, y a instancias del fiscal Franco Picardi, este viernes se realizan nuevos allanamientos simultáneos en la sede central y en todas las delegaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), así como también en las oficinas de la droguería Suizo Argentina.

Los procedimientos se vinculan a la investigación por presuntos coimas en la compra de medicamentos destinados a programas de discapacidad.

Los operativos judiciales están a cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y tienen como objetivo recolectar documentación y elementos de interés para la causa. El expediente involucra a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, a su colaborador cercano Eduardo “Lule” Menem, y a los empresarios Emmanuel y Jonathan Kovalivker, propietarios de la empresa Suizo Argentina.

La investigación se centra en determinar si existieron sobornos vinculados a contrataciones y compras del Estado, de acuerdo con lo que surge de los audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. Con estas medidas de prueba, la justicia de Comodoro Py busca avanzar en el esclarecimiento del caso y verificar el rol de los distintos funcionarios y empresarios mencionados.

En los últimos días, los peritos entregaron a los tribunales un informe preliminar sobre el análisis técnico del teléfono celular de Spagnuolo, en el cual se constató la eliminación de mensajes.

Spagnuolo presentó a sus abogados tras la amenaza de denuncia de Milei

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad oficializó a su defensa en medio del escándalo por los audios de presuntas coimas. Los elegidos fueron Juan Aráoz e Ignacio Rada Schultze, este último con experiencia en derecho penal tributario y trayectoria en estudios jurídicos de renombre como Baker & McKenzie y Aráoz de Lamadrid y Asociados.

Rada Schultze se desempeña desde 2013 en el Estudio Aranguren y también ocupó un cargo público: fue director de Mediación de Conflictos en el Ministerio de Seguridad bonaerense entre 2007 y 2010. Su incorporación, junto a la de Aráoz, busca reforzar la estrategia judicial de Spagnuolo en un caso que se tornó altamente político.

La designación de los defensores ocurrió luego de que el presidente Javier Milei asegurara públicamente que denunciará a Spagnuolo. Durante la caravana libertaria en Lomas de Zamora, el mandatario afirmó que la información que circula en los audios es “falsa” y anticipó que lo llevará a la Justicia.

Milei volvió a insistir en su postura durante el encuentro anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), donde descalificó la polémica como “una opereta” contra su gobierno. Según dijo, se trata de una maniobra de la “casta” para frenar el proceso de cambio: “Su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar, cualquier maniobra que entorpezca el proceso que estamos llevando adelante”, expresó.

Los audios de Spagnuolo y la causa por presuntas coimas

Los investigadores intentan establecer si en esas comunicaciones eliminadas figuran intercambios con el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, el operador político Eduardo “Lule” Menem o los hermanos Kovalivker.

En paralelo, los especialistas forenses confirmaron que no es posible acceder al contenido del celular de Emmanuel Kovalivker. El dispositivo es el modelo más reciente de Samsung y, hasta el momento, la Justicia no cuenta con la tecnología necesaria para desbloquearlo.

Tras conocerse los primeros audios que vincularon a la ANDIS con presuntas coimas, el gobierno de Javier Milei decidió apartar a Diego Spagnuolo de su cargo y también a Daniel Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud, supuestamente “

Al mismo tiempo, dispuso la intervención de la ANDIS y la apertura de una auditoría interna sobre todos los contratos vigentes. Para esa tarea fue designado como interventor Alberto Vilches, actual secretario de Gestión Sanitaria, quien quedó a cargo de la revisión administrativa.

En cuanto a la situación procesal de Spagnuolo, en el entorno judicial circula la posibilidad de que evalúe acogerse a la figura de imputado colaborador. El exfuncionario, que según trascendidos se encuentra bajo fuerte presión, nombró como su defensor al abogado Ignacio Rada Schultze, especializado en derecho penal económico.

