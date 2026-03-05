La Juegoteca Barrial inicia un nuevo ciclo en Trelew

La propuesta gratuita se desarrollará en el Centro Juvenil ADHYS y está destinada a niños y niñas de 8 a 11 años, promoviendo el aprendizaje y la integración a través del juego.

La Municipalidad de Trelew informa que el espacio de Juegoteca Barrial comenzará sus actividades el viernes 13 de marzo a las 17, en el Centro Juvenil ADHYS (Amigos de Hoy y Siempre), ubicado en calle Oscar Smith 876.

La iniciativa se desarrollará todos los viernes de 17 a 18:30 y está dirigida a niños y niñas de entre 8 y 11 años.

Es un espacio comunitario que combina juegos recreativos con propuestas vinculadas al arte, la expresión corporal, los cuentos, la dramatización y la estimulación cognitiva, con el objetivo de fortalecer habilidades sociales, la creatividad y la resolución de problemas.

La propuesta, que fue lanzada por el Municipio en septiembre del año pasado, integra a la ciudad a la Red Federal de Juegotecas y consolida al juego como una herramienta de aprendizaje, contención y construcción de vínculos.

La actividad contará con un equipo interdisciplinario de facilitadores lúdicos e incluirá juegos de movimiento, rítmicos, música, canto, creación de nuevas dinámicas y la recuperación de clásicos tradicionales como la rayuela y la escondida, promoviendo la convivencia y el juego compartido.

La primera Juegoteca Barrial en la ciudad es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Comunitario y la Secretaría de Bienestar Integral. Las familias interesadas pueden acercarse al Centro Juvenil para informarse y anotar a niños y niñas.