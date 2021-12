La judoca Margaux Pinot sufrió una brutal golpiza y denunció a su entrenador y pareja

“Pensé que me moría”, publicó la deportista en las redes sociales

La imagen impacta, es el reflejo de un momento aterrador. En el centro de la escena aparece la campeona olímpica de judo Margaux Pinot, que denunció a su pareja, el ex judoca y antiguo entrenador de la selección femenina de Francia Alain Schmitt por violencia de género. Lo más inquietante de esta historia es que la agresión denunciada ocurrió el sábado pasado y, el martes, el Tribunal Correccional de Bobigny absolvió a Schmitt por falta de pruebas.

Tras el fallo, Pinot, medallista en Tokio con el equipo mixto de Francia, publicó en las redes sociales una explicación de lo que sucedió y subió una foto suya con la cara desfigurada y con restos de sangre.

Pinot, de 27 años, no dudó en calificar que la “defensa calumniosa” de su compañero haya estado por encima de sus heridas y de “la sangre en el suelo de su departamento”. Y escribió en Twitter: “¿Qué faltó, la muerte, tal vez? El judo probablemente es lo que me salvó. Pienso en aquellas que no pueden decir lo mismo”, publicó la judoca.

En su cuenta de Instagram, explicó lo que vivió el día de las agresiones: “Durante la madrugada del domingo fui víctima de un asalto en mi domicilio por parte de mi pareja y entrenador. Fui insultada, golpeada, mi cabeza golpeó el suelo varias veces. Y finalmente me estranguló”.

Y continuó: “Pensé que me iba a morir, logré escapar para refugiarme con mis vecinos quienes de inmediato llamaron a la policía. Tengo varias lesiones, incluida la nariz rota y 10 días de interrupción temporal del trabajo. Hoy la Justicia ha decidido ponerlo en libertad”, sentenció.

Esta situación generó la reacción de otros deportistas que salieron a respaldar a Pinot. El campeón olímpico Teddy Riner, escribió: “¿Qué hay que hacer para que las víctimas sean escuchadas? Cada día mujeres, niños o los más vulnerables se enfrentan a la violencia, ya sea física o moral. Es intolerable”. Riner subió después la foto de su compañera y agregó: “Hay que acompañar y proteger mejor a las víctimas… Es una cuestión de vida o muerte”. Otros integrantes del equipo de Francia de Judo, Alexandre Iddir y Axel Clerget, pidieron que la violencia de género se convierta en una prioridad para solucionar.

En una entrevista con el diario deportivo L’Équipe, Schmitt pidió que se respete la determinación del Tribunal: “Estoy harto de las calumnias. Pensaba que una vez que se pronunciara la Justicia me dejarían tranquilo. (…) Recibo mensajes de intimidación, amenazas de muerte”, dijo Schmitt que explicó que había aceptado un puesto como seleccionador de la selección femenina de Israel y la noche que Pinot denuncia las agresiones estaba a punto de viajar a ese país.

Alain Schmitt, de Francia, es el hombre denunciado por PinotDavid Finch – Getty Images Europe

L’Équipe publicó una foto de Schmitt con el ojo morado y este destacó que la relación con Pinot era “bastante complicada. No sabe controlar sus emociones”. Como la relación que mantenía con Pinot era compleja, asegura que decidió irse del club en el que se entrenaba y agregó: “Me dijo que yo era un cobarde, que estaba usando ese argumento para presionarla. Ella quedó conmocionada y no pudo controlarse de nuevo. No sabe cómo controlar sus emociones, por eso a menudo tiene conflictos. En mi opinión, ella está en conflicto consigo misma pero no se da cuenta”.

