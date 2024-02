La Joaqui y Cazzu reunieron a sus hijas por primera vez

Las dos cantantes se reencontraron luego de mucho tiempo y con una nueva integrante en la familia.

La Joaqui recibió una visita muy especial de su amiga y colega Cazzu, quien está de visita en la Argentina. Luego de un tiempo sin verse, las cantantes decidieron hacer una reunión para que sus hijas se conozcan.

La cantante jujeña fue madre recientemente junto a Christian Nodal y ahora se reencontró con la cantante de RKT para que conozca a su retoño. Además, las dos hijas de La Joaqui estuvieron presentes y posaron junto a la cantante de “Nena trampa”.

“Nunca me dio tanta luz”, escribió Joaquinha Lerena De La Riva en su cuenta de Instagram al postear una tierna foto en la que se ve a sus dos hijas posando con Cazzu, quien además sostiene un suntuoso ramo de rosas.

El reencuentro más esperado. (Fuente: Instagram/lajoaqui)

Luego, la hija mayor de la cantante de “Butakera” sostuvo en sus brazos a la bebé de Cazzu, a quien aún no se le conoce el rostro en redes sociales, por eso lo cubrieron con un emoji de corazón. “Mi buñuelito”, agregó La Joaqui enternecida sobre esta foto, aunque el público sigue sin conocer el nombre de la beba.

Este ha sido un emotivo reencuentro, ya que Cazzu y La Joaqui tienen una profunda amistad. En posteos de Instagram, la cantante de RKT aseguró en múltiples oportunidades que extraña mucho a su amiga, por lo que esta visita era más que esperada y ahora pueden también compartir la experiencia de la maternidad.

La Joaqui presentó a su gatito esfinge

Por otro lado, la artista de RKT presentó en redes a quien parece ser su nueva mascota:un gato esfinge o egipcio, también conocido como sphynx. La artista no reveló su nombre ni su sexo, pero se puede ver que aún se trata de un recién nacido.

El gatito se encontraba sentado al borde de una silla, mientras la intérprete de “Butakera” lo acariciaba para ir ganándose su confianza.

El tierno nuevo integrante de su familia. (Fuente: Instagram/lajoaqui)

La particularidad de estos gatos, conocidos también como esfinge, es que no tienen pelo. Se trata de un animal algo exótico y de raza que, usualmente, suelen superar los 500 mil pesos y llegar hasta casi al millón, aunque no está claro si fue una adopción o adquisición del animal. Por el momento, no se han conocido fotos del animal junto a las hijas de la cantante.