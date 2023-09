La Joaqui posó con un vestido total black con transparencias extremas

La cantante de RKT subió la temperatura de Instagram con una foto al borde de la censura y recibió miles de ‘likes’ y un sinfín de comentarios.

La Joaqui es una de las artistas del momento, no sólo por su carrera como cantante, sino también por la gran influencia que tiene en las redes sociales. La jurado de Got Talent Argentina (Telefe) no pierde oportunidad para sumarse a las tendencias de la moda y comparte sus looks en Instagram, donde cuenta con más de 4 millones de seguidores.

En esta oportunidad, deslumbró con una audaz y osada apuesta que se llevó todos los halagos de sus fans. La Joaqui posó con un vestido total black transparente con frunces, detalles en negro y dejando a la vista su tanga y que no tenía corpiño puesto.

La Joaqui se animó a un vestido transparente que dejó su tanga a la vista. (Foto: Instagram/@lajoaqui)

El escote era recto con delicadas terminaciones en negro a la altura del busto. La cantante acompañó su osada apuesta con lentes de sol negros rectangulares y aros argolla plateados. Para el hairstyle, eligió una trenza por debajo de los hombros y su característico flequillo recto.

“Tú no eres Dios, pero a veces te ruego”, escribió la artista en la descripción de la publicación, que obtuvo más de 120 mil ‘me gusta’ y un sinfín de comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La joaqui (@lajoaqui)

