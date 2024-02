La ironía de las mujeres detenidas en la protesta ante el Congreso por la Ley Ómnibus

En redes sociales aclararon que no se conocían hasta que fueron detenidas y criticaron el accionar de la Policía Federal Argentina.

Durante los operativos del miércoles por la noche cerca del Congreso, mientras se había declarado un cuarto intermedio en la discusión de la Ley Ómnibus, la Policía Federal Argentina detuvo a cuatro mujeres, generándose situaciones de forcejeos y resistencia a la autoridad.

Las mujeres fueron liberadas en la mañana de este jueves y, al abandonar la alcaldía de Madariaga donde estuvieron detenidas, grabaron un video para relatar su experiencia y expresar críticas hacia el accionar de las fuerzas dirigidas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Según fuentes policiales, durante la detención, las fuerzas de seguridad estaban intentando despejar la zona, y las mujeres se resistieron a abandonar el lugar, permaneciendo sentadas en la calle. Ante la necesidad de desalojarlas, se produjeron empujones y, finalmente, fueron detenidas.

En medio de estos acontecimientos, el diputado nacional de Unión por la Patria (UP), Eduardo Toniolli, intentó subirse al camión de la Policía, pero le impidieron hacerlo. En ese contexto, se identificó a una de las mujeres como Ivanna Bunge, militante del radicalismo.

Desde la cuenta oficial de la Unión Cívica Radical (UCR), se informó sobre la liberación de las cuatro mujeres detenidas. Posteriormente, Ivanna Bunge publicó en su cuenta de Instagram un video junto a las otras tres chicas para relatar lo sucedido.

“Siendo casi las 9 de la mañana estamos en la dependencia donde nos asilaron esta noche por cantar el himno pacíficamente, sentadas frente al Congreso, en modo de resistencia pacífica por el proyecto de la ley ómnibus y el DNU”, comenzó Bunge con sus tres compañeras detrás.

“Nosotras cuatro no nos conocíamos. Nos conocimos ahí cuando nos sentamos y dijimos: ‘No podemos dejar que se avasallen todos nuestros derechos’. Anoche no la pasamos lindo, estuvimos dando vueltas en una combi y no sabíamos dónde íbamos a terminar, pedimos información y no nos decían, y transitábamos dentro de ese móvil sin saber la dirección”, narró.

No obstante, la activista radical resaltó el trato recibido en la última dependencia policial donde fueron alojadas hasta la mañana siguiente. “Pasaron cosas bastante feas, pero también pasaron cosas buenas. En la última dependencia donde estuvimos, estuvimos cuidadas, protegidas, asistidas”, admitió.

Y marcó: “Pasamos 12 horas y un poco más de estar arrestadas por cantar el himno pacíficamente en frente del Congreso. Las que recuerdan de derechos se deben imaginar que esto avasalla todo”.

Inmediatamente después de ser liberadas, la cuenta oficial de la Unión Cívica Radical (UCR) en la plataforma X (ex Twitter) informó que las mujeres, incluida la militante de su partido Ivanna Bunge, ya habían sido puestas en libertad.

“Nuestros abogados informan que el fiscal ordenó la liberación de la militante de nuestro partido Ivanna Bunge y otras mujeres que fueron detenidas ayer en forma irregular por cantar el Himno frente al Congreso Nacional y que acaban de recuperar su libertad”, anunciaron.

Además, indicaron que la legisladora porteña Inés Parry y el abogado de Evolución Leandro Halperin estuvieron junto a ellas durante toda la noche en la alcaldía de Madariaga. Desde la UCR, liderada por Martín Lousteau, expresaron su opinión de que las cuatro mujeres estuvieron detenidas injustificada e innecesariamente durante toda la noche.

“El oficialismo alienta un peligroso avance represivo sobre aquellos que piensan diferente y reclaman en forma pacífica“, sentenciaron para cerrar.

Por su parte, Halperin aclaró que el proceso sigue porque hay una causa penal de por medio contra las cuatro mujeres. “Ahí también las vamos a acompañar”, adelantó.

Fuente: Perfil