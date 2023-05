La ira de Viviana Canosa

La conductora demostró su indignación luego de que la vinculen amorosamente con varias figuras del medio.

Viviana Canosa está en boca de todos los periodistas de chimentos por los rumores de romance con varios famosos. No hay nada confirmado aún y la vida amorosa de la periodista es desconocida por completo. Durante el último tiempo de su carrera, se encargó de separar su vida profesional de lo laboral, y no habla de las cuestiones personales en los medios. Sin embargo, de vez en cuando da alguna declaración y da de que hablar por eso.

Hace algún tiempo, Viviana Canosa aseguró: “Hace un montón que no me enamoro… No me acuerdo ni cómo era eso“. Pero unos días atrás se abrió con Yanina Latorre en El Observador, cuando comentó que va a a tener una cita. Posteriormente, en LAM se agarraron de esta confesión de la periodista e hicieron un enigmático sobre quién podría ser ese afortunado hombre. Fue ahí mismo que salieronlos nombres de Marcelo Mazzarello y Leonardo Sbaraglia.

LEO SBARAGLIA HABLÓ DE LOS RUMORES DE ROMANCE CON VIVIANA CANOSA

Cada uno de los involucrados salió a desmentir rotundamente estos rumores, pero esto no calmó las aguas y siguieron aumentando los supuestos en los programas de chimentos. Se ve que esto no le cayó bien a Viviana Canosa, que en el pase con Yanina Latorre hizo un pequeño descargó en el que soltó toda su indignación al hablar del tema.

Viviana Canosa comenzó a expresar: “Me calenté, le mandé un mensaje a Ventura… O sea, digan lo que quieran de mí, ¿Qué me voy a horrorizar? A mí me pueden decir que estoy enamorada de un tero o de un camello, me ch… un huevo“, dijo con toda su ira.

Frente a la calentura de Viviana Canosa, Yanina Latorre se vio obligada a defender el pequeño pase de humor que hicieron en LAM y que desencadenó tal bola de rumores. “Nosotros estuvimos jodiendo en LAM con todos los que habían ido a tu programa. Eso es humor, es contenido“, se atajó la periodista. Entonces, ella le dio el visto bueno. “Eso lo entiendo perfecto, no me importa nada eso“, aclaró.

Luego, Latorre le siguió el enojo a Viviana Canosa y planteó. “Pero ya que, de un pase que hacemos nosotros graciosas, salga un enigmático, lo den por cierto e inventen, como pasó en A La Tarde… Yo voy a decir nombres, Diego Estévez hizo un enigmático del novio de Canosa“. Ahí mismo, la periodista frenó a la panelista de LAM y aprovechó para hacer una salvedad: “Aparte, no hay novio“.

VIVIANA CANOSA EN SU CASA JUNTO A SUS AMIGOS Y FAMILIA

Con respecto a ese enigmático que hicieron en A La Tarde, el ciclo de Karina Mazzocco por las tardes de América TV, Viviana Canosa relató: “Le escribo automáticamente a Ventura, le digo ‘supongo que están hablando de mí, la verdad es que, todo bien, pero…’. Me lo banqué y me pareció divertido, hasta que el chico este dice que supuestamente el pelado se va todos los días de mi casa a la mañana… Eso me jode“.

Yanina Latorre reafirmó lo que dijo Viviana Canosa: “Y después la gente lo compra“. Y Viviana Canosa expresó: “Eso me jodió, inventó que nos fuimos a tomar un café a no sé dónde…“. Por último, la panelista de LAM hizo un planteo: “¿Para que inventan? Si no tenés nada, ¿en qué te basas para decir que durmió en tu casa?“.