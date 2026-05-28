La investigación que prueba que Adorni y su esposa gastaron $ 176 millones en tarjeta

Según una investigación de Hugo Alconada Mon, el matrimonio gastó el doble del sueldo del funcionario cada mes, sin registrar mora.

Según una investigación del periodista Hugo Alconada Mon publicada en La Nación en base a datos del Banco Central, registros bancarios reservados y fuentes con acceso a información financiera, Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti acumularon consumos con tarjetas de crédito por más de $176 millones desde que el funcionario asumió como vocero presidencial, en diciembre de 2023, hasta marzo de este año. Solo durante 2025, el gasto con plásticos superó los $85 millones, a un promedio mensual de $7,1 millones.

El dato más llamativo de la investigación es la brecha entre ese nivel de gasto y los ingresos declarados del matrimonio. Durante casi todo ese período, Adorni cobró un sueldo bruto de $3,5 millones mensuales, mientras que Angeletti figuraba como monotributista. En agosto de 2024, el matrimonio pagó $7,5 millones en tarjetas; en octubre de 2025, $9,7 millones: montos que en todos los casos duplicaron o triplicaron el salario del funcionario. Todos esos pagos se realizaron mediante débitos bancarios, sin registrar atrasos ni mora.

El patrón de consumo también cambió cualitativamente desde el ingreso de Adorni a la función pública. Según detalló a La Nación una fuente bajo reserva, el matrimonio pasó de comprar ropa en cuotas a incorporar gastos de miles de dólares en el exterior. Los registros dan cuenta además de $700.000 mensuales en expensas del country Indio Cuá —donde refaccionaron una propiedad por US$245.000 en efectivo— y del pago del colegio de sus dos hijos, de aproximadamente $800.000 por mes, que no se abona por débito automático.

La causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que tiene a Adorni en la mira busca ahora establecer el origen de los fondos que sostuvieron ese nivel de gasto. Con los secretos fiscal y bancario ya levantados, los investigadores estiman que el patrimonio del matrimonio creció de forma sustancial desde 2023: además de las refacciones en efectivo, se identificaron operaciones inmobiliarias por US$185.000, viajes por US$34.752 y compromisos pendientes.

Fuente: Revista Noticias