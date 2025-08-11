La investigación que acredita el vínculo y los negocios invisibles entre Leonardo Scatturice y Daniel Hadad

Natalia Volosin revela la trama que une los últimos 20 años del poder político con los negocios entre “amigos”. Los vínculos con empresarios investigados por corrupción y los contratos millonarios con el Estado.

La abogada y periodista Natalia Volosin revela nuevos documentos exclusivos del escándalo de las valijas. ¿Qué relación hay entre Leonardo Scatturice, el dueño del avión que llega con esta única pasajera, Laura Arrieta, que atraviesa la aduana con 10 bolsos o valijas que nadie controla, y el empresario de medios Daniel Hadad? ¿Qué relación hay entre Scatturice y algunos personajes involucrados en causas penales en la Argentina de presunta corrupción, no del gobierno de Milei, sino de los últimos 20 años?

Además, el vínculo con empresarios investigados en causas de corrupción como la llamada “embajada paralela” con Venezuela o la mafia de la aduana, la mafia de los contenedores.

Por último, los millonarios contratos que Scatturice viene ganando con el Estado. Una trama que une los últimos 20 años del poder político con los negocios entre “amigos”.







