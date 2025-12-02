La interna de LLA por Lorena Villaverde: el temor a la “mancha permanente” y la incomodidad de los propios

Mientras Luis Juez asume la defensa pública de senadora electa, la mayoría de los dirigentes libertarios esquivan el tema. Los enojos en su provincia y la pelea con el segundo de la lista, Enzo Fullone.

El último capítulo de las internas libertarias lo protagoniza Lorena Villaverde. Luego de que se decidiera que el diploma de la rionegrina vuelva a ser discutido en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en La Libertad Avanza (LLA) se produjo un quiebre. Mientras que un sector dice que hay que defender a la dirigente, otro repite por lo bajo que su presencia en el Senado va a ser una “mancha permanente” funcional al peronismo.

La situación de Villaverde quedó en suspenso y la actual diputada atraviesa semanas complejas. El 19 de noviembre la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió un dictamen de mayoría para impugnar su título por sus antecedentes ligados al narcotráfico y el 28 debía votarse en el recinto si la rionegrina podía asumir o no su banca.

Hasta último momento se creía que la dirigente tenía los votos suficientes para asumir, pero en una reunión de jefes de bloque se decidió que el asunto vuelva a comisión y que sea debatido después del 10 de diciembre, con la nueva composición de las cámaras. El movimiento resultó sorpresivo y dejó en total incertidumbre el futuro de Villaverde.

A Villaverde se la cuestiona por haber estado involucrada en una causa de narcotráfico en Estados Unidos hace 24 años. Los detalles sobre qué pasó nunca quedaron del todo claros. La diputada acusó a la oposición de buscar su proscripción y hasta publicó un video en redes en el que se la veía sometiéndose a un narcotest para probar que no consume estupefacientes. Sin embargo, nunca aclaró fue lo que realmente sucedió. “Fue una investigación sobre personas de su entorno cuando tenía 23 años y nunca pasó nada. Fue todo desechado. Es algo personal de ella”, se limitaron a responder en su entorno cuando explotó el tema.

Según trascendió, en aquel momento la Justicia de Estados Unidos ordenó un allanamiento en una vivienda donde estaba Villaverde y en la que se encontraron 2 kilos de cocaína. Hay una versión extendida que sostiene que la dirigente colaboró con los investigadores y que por ese motivo no hubo condena. El senador Luis Juez fue uno de los pocos que asumió la defensa pública de la dirigente y subrayó que accedió a documentos que prueban que no hay ningún impedimento para que asuma como senadora.

Además de la causa en Estados Unidos, buena parte de la oposición cuestionó también el vínculo entre Villaverde y Claudio “Lechuga” Ciccarelli, el primo de Federico “Fred” Machado, el empresario rionegrino que acaba de ser extraditado a Estados Unidos donde la Justicia lo investiga por narcotráfico. En Río Negro aseguran que son pareja, pero ellos lo desmienten y aseguran ser solo viejos amigos.

Silvia Sapag, de Neuquén, apuntó contra Cicarelli en la reunión de comisión en la que se rechazó el título de Villaverde. Según la senadora, el hombre voló 19 veces con los tramos que reciben los diputados para moverse por el país. “Habrá que investigar. Era un profesor de básquet y ahora resulta que tiene grandes empresas de la nada”, dijo.

Peleas en La Libertad Avanza por Lorena Villaverde y el enojo de los propios en Río Negro

“No la vamos a entregar. Entregar a una persona sin que tenga una causa no tiene sentido”, respondió a PERFIL una fuente de LLA que defiende la banca de Villaverde en el Senado. En este sector aseguran que esa es la línea que se bajó desde la cúpula del Gobierno y ponen como ejemplo que Karina Milei se haya sacado una foto con la rionegrina en la sesión del 28.

Hay quienes dicen también que una prueba irrefutable del apoyo a Villaverde es la maniobra que intentó a último momento Patricia Bullrich. El día que se discutió la impugnación en la comisión, la actual ministra solicitó que se impugnaran también las bancas de Martín Soria y Jorge Capitanich. La jugada no resultó. A partir de ahora, como senadora electa, podrá volver a intentar.

El senador Juez se convirtió en el defensor público más vehemente de Villaverde. “¿Quién mejor que él, que es abogado penalista?”, contestaron cerca del senador. Al parecer, antes de tomar una posición, pidió a la cúpula libertaria conocer los detalles de la causa y sólo después de estar seguro avanzó.

La gran pregunta que queda en el aire es por qué, si el expediente estadounidense es tan claro, las partes interesadas no lo dan a conocer los documentos a los que accedió Juez. La consulta enoja a quienes respaldan a Villaverde, dicen que el periodismo invierte la carga de la prueba y que una persona no está obligada a defenderse de una acusación sin pruebas.

Juez repite que no hay razones técnicas o jurídicas para que la dirigente no asuma en el Senado. Pero los libertarios que consideran que debe dar un paso al costado plantean la discusión en términos políticos y repiten que son mayoría, pero que simplemente se busca no demostrar debilidad o fisuras. “(En el Gobierno) preferirían que no asuma. Pero van a hacer el intento. Para ello deben conformar la comisión con la nueva composición y ahí tratar el pliego. Veremos si hay prisa por conformarla y hacerla jurar”, contó una persona del oficialismo que camina los pasillos del Congreso.

La dificultad del oficialismo es que hasta que no se resuelva esta situación, el Gobierno tendrá un voto menos en el Senado. Para discutir el Presupuesto 2026 hay margen, ya que cuentan con el apoyo de los gobernadores. En el resto de los temas, cada banca será crucial.

Desde este punto de vista, Villaverde en el Senado significa tener “una mancha permanente que el peronismo se va a encargar de recordar en cada sesión. Además, el que la reemplazaría es cercano a Karina y a los Menem”, agregó la misma persona.

El segundo en la lista que encabezó Villaverde es Enzo Fullone, quien se desempeñó como titular de Vialidad en Río Negro hasta que renunció para dedicarse a la campaña. El joven tiene sus propios vínculos con la Casa Rosada y está peleado desde hace meses con la dirigente cuestionada.

La dupla hizo campaña en Río Negro sin ni siquiera cruzar palabra. Tuvieron diferencias de miradas sobre la construcción política de LLA en la provincia y el narcoescándalo puso su granito de arena para alimentar la distancia.

Cuando cobró relevancia la historia de la cocaína en Estados Unidos y el vínculo de Villaverde con Machado, se instaló que Fullone era el hijastro de Fred Machado. “Nunca hablé ni tuve ningún tipo de vínculo con él”, respondió entonces a la prensa. Además, negó que su madre conociera al empresario. Todo el asunto genera más que incomodidad entre los libertarios rionegrinos: “Esta es una sociedad chica y nos conocemos todos”, aseguró un dirigente que rechaza “quedar pegado” a esta historia.

Aunque la mayor parte de su carrera fue en el sector privado, según publicó ADNSUR, Fullone fue asesor de la senadora Sapag, una de las voces más críticas contra Villaverde y quien dio a conocer el dato de los vuelos oficiales de Ciccarelli. En el entorno del dirigente niegan que haya existido un vínculo político y aseguran que el joven solo aprovechó una oportunidad laboral. Su trabajó consistió en la elaboración de un informe técnico sobre Vaca Muerta.

En el seminario que realizó LLA el domingo en Mar del Plata se supo que Karina Milei avanza con la creación de un comité de disciplina. El objetivo es evitar las internas que tanto daño le hicieron al espacio durante la campaña. La tensión por el caso Villaverde hace pensar que, por ahora, es solo una fantasía de la hermana del presidente.



Por Giselle Leclercq-Perfil