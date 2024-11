La insólita reacción de los padres que dejaron a su hija encerrada en el auto en un shopping

La nena de cuatro años estaba dormida en el asiento trasero del vehículo. Debió ser rescatada por dos policías, que tuvieron que romper un vidrio para sacarla.

En el estacionamiento de un shopping ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto, una nena de cuatro años quedó encerrada en el auto de sus papás y debió ser rescatada por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El drámatico episodio, que pudo haber tenido trágicas consecuencias, ocurrió el domingo por la noche en un sector del estacionamiento ubicado al aire libre. Diego Monzón, inspector de la Policía porteña que participó en el rescate, contó que al llegar al auto golpearon el vidrio y lo movieron para buscar que la menor reaccionara.

🚨 RESCATAN A UNA NENA DE 4 AÑOS QUE HABÍA QUEDADO ENCERRADA EN EL AUTO DE SUS PADRES EN UN SHOPPING

– Fue en el estacionamiento del Devoto Shopping.

– La nena de 4 años fue trasladada al hospital Zubizarreta y está bien.

– Sus padres fueron ubicados y notificados. pic.twitter.com/IJH1D3B4P7 — Vía Szeta (@mauroszeta) November 11, 2024

Los agentes encontraron a la pequeña sola en el asiento trasero, aparentemente dormida, pero sin respuesta alguna a los intentos de comunicación desde el exterior. “Estábamos con el móvil en el shopping por una incidencia. Cuando nos estábamos por retirar se acercó una pareja y nos dijo que había una nena, aparentemente desmayada, en un auto”, explicó Monzón, en diálogo con Arriba Argentinos (el trece).

“Una vez que pudimos sacar a la nena se acercaron los padres”, narró Monzón, quien contó la ayuda del oficial Nicolás Gómez. Luego agregó: “En principio tratamos de abrir el auto para no tener que romper un vidrio. Al no poder despertarla tuvimos que romper un vidrio para despertarla”.

El oficial Nicolás Gómez y el inspector Diego Monzón rescataron a la nena de cuatro años (Foto: captura Arriba Argentinos/eltrece).

“Estaba acostada, pero no podíamos despertarla. Intentamos los dos, pero no podíamos hacer que reaccionara. Desde que nos avisaron hasta que rompimos el vidrio habrán pasado cinco minutos”, sostuvo. Monzón se mostró sorprendido al notar la reacción de los padres, que justificaron el hecho diciendo que solo la habían dejado unos minutos y que no lo hacían nunca.

“Nos dijeron que se habían ido unos minutos y nos preguntaron cómo estaba su hija. La nena, cuando reaccionó, no entendía nada. Luego empezó a llorar. Cuando ellos llegaron se notaba su desesperación y pidieron disculpas”, completó el policía.

Video: así fue el dramático rescate de la nena de 4 años

En las imágenes se observa al personal policial intentar abrir por la fuerza la puerta trasera del auto. En su interior se encontraba la nena acostada en el asiento trasero junto a dos peluches. Alrededor varios testigos esperaban expectantes para saber cómo se encontraba la chiquita.

“¿Está dormida la nena o no?”, preguntaron. “No sabemos si está dormida”, respondió uno de los agentes. “Y rompela si moviste todo el auto y no se despertó”, insistió. “Se procede a romper el vidrio”, se escuchó en el video mientras el agente golpeaba el vidrio de la puerta delantera para abrir el auto.

Uno de los policías intentó despertar a la nena que estaba inconsciente y la tomó en brazos. Después de unos minutos, la menor reaccionó. “Dios mío, Dios mío. No pueden ser tan inconscientes”, se indignó una mujer. Inmediatamente, llegó el SAME que le brindó los primeros auxilios en el lugar y luego la trasladaron a un hospital de la zona.

Finalmente, la menor fue retirada del centro de salud por los padres, luego de que actuara el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y les concediera el permiso correspondiente.

