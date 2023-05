La insólita experiencia del “Puma” Goity en Instagram

El día en que el “Puma” Goity incursionó en Instagram y una fan lo sorprendió con una foto porno.

El Puma Goity le admite a Dante Gebel que no es un experto en redes sociales, pero que si le gusta estar metido para poder interactuar con la gente. Por eso, no hace mucho debutó en Instagram, donde acumula un poco más de 20 mil seguidores y comparte sus últimos proyectos laborales. Sin embargo, cuenta que en una oportunidad una fan le mandó una foto que lo descolocó. “Una chica me decía que eran fan con su madre y me preguntó si me podía mandar una foto. Yo le dije que si y me mandó una de sus genitales inferiores”, revela.

“La verdad que me impresioné y desperté a mis hijos pidiéndoles que me borren porque ya me imaginaba en todos los canales. Ahí fue que me dijeron que yo no tenía que seguir a todos los que me siguen”, agrega el Puma, a la divertida anécdota.

Goity confiesa que prefiere guardar su intimidad, pero que no le tiene miedo a los famosos “haters” que divagan por las distintas redes. “Se ve que yo no generó mucho interés, no recibo mucho más que un ‘gracias, puma'”, cierra el protagonista de Un novio para mi mujer, entre otras películas.