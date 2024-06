La insólita declaración de Milei: “Pettovello es la mejor ministra de la historia”

El Presidente respaldó por cuarta vez a la titular de Capital Humano y volvió a apuntar contra el gobierno anterior, mientras avanzan las investigaciones que involucran a su cartera y la oposición señala su responsabilidad. Por la mañana había ido a saludar a un grupo de chicos a la Plaza de Mayo

El presidente Javier Milei reforzó esta mañana la estrategia de control de daños que empezó a desplegar desde la semana pasada para contener el escándalo de los alimentos. Esta mañana defendió por cuarta vez a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al punto de calificarla como “la mejor ministra de la historia” en medio de las acusaciones sobre su responsabilidad en las irregularidades detectadas en la cartera, que buscaron resolver con la desvinculación de Pablo de la Torre, secretario de Desarrollo Social y la denuncia en su contra.

En una visita inesperada a la sala de conferencias de la Casa Rosada, el primer mandatario volvió a apuntar contra el kirchnerismo. “Defiendo a Pettovello y es la mejor ministra de la historia. La corrupción la tienen los kirchneristas, por los negocios turbios que hicieron. Con aquello que no esté en orden vamos a ser implacables”, dijo a los periodistas acreditados, escoltado por el vocero Manuel Adorni en el marco de su conferencia de prensa diaria.

Milei hizo la aclaración poco después de encabezar la reunión de Gabinete, a la que se sumó después de varias en las que no estuvo presente entre viajes y las tensiones con el eyectado Nicolás Posse. Llamativamente, Pettovello no estuvo presente, y los motivos, a pesar de las consultas a Capital Humano, no se aclararon. Sin embargo, ayer había estado en la Casa Rosada para la jura de Guillermo Francos; antes el propio primer mandatario la había visitado en la sede de la cartera, y el domingo la había recibido en Olivos. Además, Milei les había pedido a los miembros del Gabinete que salieran a respaldarla públicamente.

Además de ir por primera vez a la sala de conferencias a tener un mano a mano con los periodistas, por la mañana el Presidente había hecho otro gesto de cercanía al “público”: para exhibir distensión en el complicado momento del Gobierno, caminó inéditamente hasta las rejas que protegen la Casa de Gobierno y saludó a un grupo de chicos de primaria que se encontraban en excursión escolar. Sus equipos de redes filmaron la amena escena y la difundieron.

Milei volvió a encabezar la reunión de Gabinete después de varias en las que no estuvo presente

Mientras tanto, la subsecretaria del área legal de Pettovello, Leila Gianni, había publicado un video en la red social X que la mostraba en su despacho trabajando en la defensa de la ministra en la previa de la audiencia en Comodoro Py, con una gorra con el slogan libertario “Las fuerzas del cielo”. “Preparándonos para la audiencia en la Cámara Federal. Rompiendo paradigmas. Basta de militantes del hambre, se les terminó el negocio señores!”, dijo. Pettovello solicitó que se de marcha atrás con el pedido del juez que investiga el caso, Sebastián Casanello, para que entreguen un plan de distribución de alimentos.

La audiencia terminó en un escándalo, cuando la funcionaria se cruzó con el dirigente social Juan Grabois de manera violenta en el pasilo, entre insultos. “Dejá de extorsionar gente, ladrón”, le dijo Gianni, vestida con una remera con la representación de un león en el segundo piso del edificio al finalizar el encuentro. “Kuka ladrona”, le respondió Grabois que calificó de “chanchito” a otro abogado del Ministerio.

Poco después, la funcionaria, que empezó a cultivar un perfil alto en los últimos días después de volar bajo en un ministerio donde la regla es el silencio casi absoluto, volvió a expresarse por X. Esta vez, al retuitear un mensaje que apuntaba contra Grabois: “No es la primera vez que Juan Grabois muestra su machismo y violencia contra las mujeres. Lo hizo con Cristina Pérez y ahora contra la funcionaria Gianni del gobierno de Milei, a quien le gritó Kuka del poder, “puta” y “andate tetas”. También mostró su “gordofobia” contra el abogado Romano”, dice el texto.

Por Brenda Struminger-Infobae