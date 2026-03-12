La inflación no cede y volvió a marcar 2,9% en febrero, según el INDEC

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Bienes y servicios varios fueron las divisiones que mostraron los mayores incrementos.

La inflación de febrero se ubicó en 2,9% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Se trata del mismo número que se registró en enero, acumulando el noveno mes sin bajar desde mayo de 2025, cuando tocó el piso de 1,5%.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 5,9% en el primer bimestre y 33,1% en la comparación interanual.

El número mensual se ubicó por encima del promedio de 2,7% que proyectaron las consultoras que participan en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

Según el INDEC, la división con mayor alza mensual en febrero de 2026 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), seguida por Alimentos y bebidas no alcohólicas y Bienes y servicios varios, que en ambos casos se incrementaron 3,3%.

Las dos divisiones que registraron menos variaciones fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%).

En cuanto las categorías, lideró Regulados (4,3%), seguida por IPC Núcleo (3,1%) y Estacionales (-1,3%).

Las explicaciones de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó en su cuenta de la red social X que “la economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente”.

“Esta corrección es fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido, tras registrar una suba de 10,3% en el Estimador Mensual de Actividad Económica entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.

“El equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, con una evolución de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación, y la mejora en el balance del BCRA son prioridades del programa económico que permitirán que la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales”, finalizó Caputo.

Análisis de economistas

Julián Neufeld, economista en la Fundación Libertad y Progreso expresó que “por primera vez en los últimos ocho meses, el indicador de inflación estimado por el INDEC no subió respecto del mes anterior, manteniéndose en el 2,9%. A diferencia de los últimos meses, hubo deflación en los bienes estacionales y fueron los bienes regulados los que impulsaron el índice hacia su resultado final en conjunto con el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas”.

Para el economista, “el resultado parecería dejar entrever el comienzo del fin del efecto adverso que tuvo sobre los precios la depreciación del peso del segundo semestre del año pasado. La desaceleración de los precios debería aparecer en la medida en que el BCRA continúe implementando una política cautelosa, ajustando el incremento de la oferta monetaria al crecimiento de su respectiva demanda.”

Según el análisis del CEPEC, “febrero suele ser un mes estacionalmente más favorable para la dinámica de precios que enero y marzo, por lo que este registro cobra mayor relevancia. Incluso, el dato todavía no incorpora plenamente el impacto económico del conflicto internacional, lo que agrega un elemento de incertidumbre hacia adelante”.

“Se observa una marcada diferencia entre servicios y bienes: los servicios aumentaron 4,0%, muy por encima de los bienes (2,3%), lo que explica en parte la discusión sobre las ponderaciones del índice y la resistencia a modificarlas”, indicaron desde la consultora.

Por su parte, Santiago Casas, economista Jefe de EcoAnalytics, comentó que “el nivel al que viaja la inflación sigue siendo elevado. En los últimos 9 meses, la tasa de inflación mensual prácticamente se duplicó y, si tomamos el ritmo observado en el último trimestre, la inflación viaja al 40% anual”.

“Sin embargo, creemos que el proceso desinflacionario volverá a encauzarse, aunque mucho más lento de lo que esperábamos a fines del año pasado, previo al anuncio del programa de bandas indexadas”, añadió el economista.

Casas sostuvo que las expectativas de inflación implícitas en los bonos soberanos se ubican en torno al 2,2% mensual, “por lo que esperamos que el dato de marzo se ubique entre 2,5% y 2,7%, y que retome gradualmente una trayectoria descendente en los meses siguientes. En ese sentido, febrero podría marcar un punto de inflexión.”

Mujer comprando alimentos en supermercado(1)(2) | CEDOC

Por Luis Machado – Perfil