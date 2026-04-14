La inflación de marzo se aceleró al 3,4%, la más alta en un año

La inflación de marzo se ubicó en el 3,4% y, tal como había anticipado el mercado y hasta el propio Luis Caputo, volvió a acelerarse luego de dos meses consecutivos en 2,9%. De esta manera, registró la suba más alta en un año: el dato de marzo de 2025 había sido 3,7%.

De esta manera, la inflación acumulada en los primeros tres meses del 2026 alcanzó el 9,4%, mientras que la inflación interanual fue del 32,6%.

De esta manera, la inflación continuó con tendencia claramente ascendente. El IPC comenzó a escalar desde mayo del 2025, cuando registró un alza del 1,5%. Luego del 1,6% en junio, tuvo una variación de 1,9% en julio y agosto, mientras que fue 2,1% en septiembre, 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre, 2,8% en diciembre y finalmente el 2,9% de enero y febrero.

La inflación de marzo 2026 fue la más alta en un año

El lunes, durante una presentación, el ministro de Economía Luis Caputo había adelantado que la inflación de marzo volvería a subir. Aunque anticipó que luego tenderá a bajar: “Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte; tenes temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad. A partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento, se vienen los mejores meses”, sostuvo.

Los rubros que empujaron la suba de la inflación en marzo

Los rubros que impulsaron la inflación de marzo al alza

Según informó INDEC, a nivel de las categorías, los precios Regulados (5,1%) tuvieron el mayor incremento por ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación, seguidos por eI IPC núcleo (3,2%) -con una variación levemente menor al nivel general- y Estacionales (1,0%), con subas vinculadas al turismo y al cambio de temporada en indumentaria que compensaron las caídas de precios de verduras y frutas.

La división de mayor aumento en el mes fue Educación (12,1%): como todos los años, esta suba coincide con el inicio de las clases. La segunda división con mayor aumento fue Transporte (4,1%) debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de las Carnes y derivados (6,9% en GBA).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en marzo de 2026 fueron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

Julián Neufeld, Economista de la Fundación Libertad y Progreso analizó el IPC del mes pasado: “El dato de marzo es contundente, el 3,4% marca una inflación que no baja desde hace ya 10 meses. Sin embargo, es menester distinguir la incidencia de los fenómenos externos a la política monetaria (de carácter transitorio) del componente relacionado directamente a la dinámica entre la oferta y la demanda de pesos. Dentro del primer grupo hayamos como gran protagonista al efecto del conflicto bélico en medio oriente, que impactó de lleno en los precios de los combustibles nacionales, disparando el índice hacia el final del mes”.

“Podemos esperar que este impacto se perpetúe en el próximo mes, en la medida que el aumento del petróleo se extienda a lo largo de la cadena productiva. En vistas al segundo grupo, por otro mes más los regulados repercutieron duramente sobre la inflación a raíz de la política de la apreciación real de las tarifas en CABA y el gran Buenos Aires. De esta manera el diagnóstico sigue siendo el mismo: a pesar de que los eventos coyunturales puedan demorar el proceso de desinflación, en la medida en que el BCRA mantenga una política monetaria restrictiva deberíamos observar una mejora hacia el segundo semestre del presente año”, agregó.

Inflación de abril: los primeros relevamientos y qué anticipa la City

Lucio Garay Mendez, economista jefe de EcoGo, no descarta que la reducción de la oferta global de energía, a partir de la parálisis en el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz debido al conflicto bélico en Medio Oriente, se extienda durante varias semanas más y mantenga elevada la cotización internacional del petróleo, lo que seguiría presionando al alza los precios de los combustibles. Por lo tanto, estima que el nivel general del IPC de abril y mayo, si bien desaceleraría, probablemente se ubicaría por encima del 2% mensual.

Camilo Tiscornia, director de C&T, estima que el IPC de abril “va a dar bastante menos que en marzo, salvo que ocurra una locura con la nafta”. En esto coincide Caprarulo, que también estima una desaceleración inflacionaria en abril, aunque “el gran interrogante sigue siendo el precio del petróleo”. Para el período entre abril y junio, el director de Analytica proyecta una inflación en torno al 2,6% promedio mensual.

“Para abril, proyectamos una desaceleración de la inflación a 2,4% mensual, tras el 3% estimado para marzo. La inflación se mantendrá elevada por el arrastre que dejó marzo (+10%), pero aflojaría por la baja en los precios de la carne. De hecho, si la carne baja más, la desaceleración podría ser incluso más pronunciada. Además, con el precio del petróleo en u$s101, la nafta continúa con un atraso de 8%. De corregirse durante abril, podría sumar 0,2 puntos adicionales de inflación”, agrega la consultora FMyA.

De acuerdo con Max Capital, en el mercado esperan que la cotización internacional del petróleo se mantenga por encima de los niveles del año pasado, incluso si el conflicto en Medio Oriente se detuviera. Precios del petróleo más altos, resalta, tienen implicancias tanto en la inflación como en las cuentas externas, ya que representa un “shock de doble filo” para un país exportador de energía que busca reducir la inflación y a la vez necesita acumular reservas.

“Las implicancias inflacionarias son similares a las de otros países, aunque la falta de un ancla nominal fuerte desde el lado monetario y una mayor inercia inflacionaria podrían generar un impacto más pronunciado. Por el lado externo, en cambio, parte del efecto podría ser compensado por una moneda más fuerte gracias a mayores precios de la minería y el petróleo, junto con una buena cosecha del agro, flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) y emisiones de deuda también dirigidos a estos sectores”, agrega.

El bróker sostiene que el efecto general de estas dinámicas sería:

Una inflación levemente más alta

Una acumulación de reservas internacionales más rápida

Una moneda más apreciada en términos reales

Desde el punto de vista estructural, resalta, “el shock refuerza las dinámicas recientes, lo que favorece a la energía y minería, sectores que crecen a mayor ritmo, pero afecta a la producción industrial” debido a la menor competitividad que implica un tipo de cambio más bajo en términos reales.

¿La inflación perforará el 1% en agosto?: la mirada del mercado

Si bien las consultoras coinciden en que una vez pasados los ajustes de tarifas y el pico estacional de marzo la inflación volverá a la senda bajista, la proyección de Javier Milei parece cada vez menos factible: el Presidente reiteró en varias oportunidades que en agosto de este año la inflación podría “comenzar con cero”.

Es decir, según sus palabras, registraría avances inferiores al 1% mensual, como 0,9% o menos. Por las últimas variaciones y la inercia que exhibe, los economistas son cautos y la consideran una proyección muy optimista.

La disparada del precio internacional del petróleo, a partir del conflicto bélico en Medio Oriente y la caída de la oferta global del crudo, afecta y podría seguir afectando a la dinámica inflacionaria. Hasta ahora, el impacto se sintió parcialmente en los costos internos de los combustibles y, de manera indirecta, en toda la cadena que se desprende a partir del transporte, la logística y los insumos. No es el principal motivo de la aceleración de los precios, pero aporta una cuota de presión alcista.

En tanto, al menos por el momento, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA, la inflación no perforará el 1% en el corto plazo.

La tendencia del IPC será a la baja en los próximos meses, según el REM. Las consultoras estiman que será del 2,6% en abril, del 2,3% en mayo, del 2% en junio y julio y 1,8% en agosto y septiembre. Es decir que, según estiman los expertos, recién perforará el 2% en el octavo mes del año.

En todos los casos, se esperan variaciones más altas que las previstas en el REM anterior: el impacto de la guerra en los precios puede ser, seguramente, uno de los factores que los expertos tienen en cuenta.

El 2026 cerraría con una inflación del 31,8%, según estimaron las consultoras, lo que representa 3,1 p.p. más que el REM anterior.

Por Marcelo Mussi-IP