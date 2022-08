El Índice de Precios al Consumidor refleja el impacto que se produjo tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía. En el año la inflación acumula 46,2 por ciento y quedó 71 por ciento en los últimos doce meses. Cuál fueron los principales productos que aumentaron en julio.

La inflación de julio fue del 7,4 por ciento. El dato surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que dio a conocer en la tarde del jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Se trata de la inflación más alta desde el 2002.

El dato va a en línea con lo que habían anticipado los analistas de la plaza financiera y refleja el salto en los precios que projujo la intempestiva salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía.

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) subieron 7,4% en julio de 2022 respecto de junio y 71% interanual. Acumularon un alza de 46,2% en los primeros siete meses del año https://t.co/Ac2pra6n4K pic.twitter.com/L5tIsx0LDW — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 11, 2022

Con los incrementos de julio, la inflación acumula un 46,2 por ciento anual y una suba del 71 por ciento en comparación con julio de 2021. El rubro con mayores aumentos en el séptimo mes del año fue “Recreación y cultura”, con un incremento del 13,2 por ciento.

Mientras que otros cuatro rubros estuvieron por encima del promedio mensual: “Equipamiento y mantenimiento del hogar” (10,3%), “Restaurantes y hoteles” (9,8%), “Textil” (8,5%), “Bienes y servicios” (8,1%).

Otras rubros que venían marcando los incrementos desde inicio del año registaron subas muy altas, pero debajo del promedio: “Salud” (6,8%), “Educación” (6,1%), “Alimentos” (6%) y “Comunicación” (5,5%).

A nivel regional, la Patagonia registró el mayor incremento con un 8% mensual, el GBA se ubicó en el mismo escalón que el promedio nacional y el Noroeste registró la más baja (6,7%).

De acuerdo a la medición del Indec, en una selección de alimentos, bebidas y artículos de la canasta básica, la hartina de trigo común registró un aumento mensual del 12,4 %, los fideos secos un 14,3% y el aceite de girasol un 16,4%, a pesar de los fideicomisos creados por el Gobierno para amortiguar la suba de los precios internacionales.

“Estamos haciendo todos los esfuerzos para resolver el problema”

Más temprano, el presidente Alberto Fernández manifestó su preocupación por el aumento de precios. “Estamos haciendo los esfuerzos que correspondan para resolver el problema inflacionario y convocando a todos y todas los involucrados a que ayuden a resolver el problema”, aseguró.

Debemos resolver ese problema como sociedad para que el crecimiento sea justo, equitativo y todos vivamos más tranquilos”, aseveró el Presidente, al tiempo que remarcó: “Conozco el problema, no me desentiendo; lucho todos los días para ver cómo encontrarle una salida a un problema que se ha desatado en el mundo y no es solo argentino”.

“La principal preocupación del Gobierno”

Horas antes del anuncio del INDEC, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, se refirió a la inflación y dijo que es “la principal preocupación del Gobierno”. Según explicó, se trata de un fenómeno producido por múltiples causas, aunque puso especial énfasis en “los movimientos especulativos” generados en la previa a la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía.

“Es una de las prioridades que tiene el Gobierno y tiene un marco de una semanas de mucha incertidumbre con corrida del dólar muy fuerte y con muchos movimientos especuladores que trataban de generar crisis de incertidumbre y que querían generar una devaluación”, señaló.

“Cuando se juega con los movimientos especulativos, cuando se juega a generar incertidumbre con el dólar, se juega con la mesa de los argentinos y es lo que deberían entender aquellos que lo llevan adelante”, añadió la portavoz.