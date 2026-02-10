La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

Con este dato de enero, la inflación acumula un período de 8 meses en alza y marca el quinto mes consecutivo por encima del 2%.

La inflación de enero se ubicó en 2,9% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) este martes 10 de febrero. La variación interanual es del 32,4% en el total nacional. El dato se publicó en medio de los cuestionamientos tras la salida de Marco Lavagna del organismo estadístico y la decisión de postergar la nueva fórmula, que significaba la actualización de la canasta de consumos prevista para este mes, dándole mayor peso a los servicios por sobre los bienes.

Con este dato, se demora la desaceleración de la inflación en tanto los precios acumulan un periodo de 8 meses en alza, además de marcar el tercer quinto consecutivo por encima del 2%. El dato de enero se posicionó por encima de la mayoría de estimaciones privadas.

Comportamiento de los precios en enero

La división de mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), seguida de Restaurantes y hoteles (4,1%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educacion (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).

Desde el CEPEC se mostraron preocupados por la dinámica inflacionaria: “se trata del octavo mes consecutivo de subas, el registro más alto desde marzo de 2025 y el cuarto mes seguido de aceleración interanual. Esto refleja que la inflación sigue teniendo mucha inercia e indexación, lo que dificulta una baja rápida sin un ancla más fuerte en expectativas y precios clave”.

“En síntesis, el dato es malo: algo de alivio en la núcleo, pero con alimentos muy tensionados y una inflación que todavía se resiste a aflojar. Para adelante, el foco seguirá puesto en si logra romperse esta inercia o si los próximos meses vuelven a sorprender al alza“, comentaron.

Un número por encima de lo esperado

Consultoras privadas estimaron que la inflación de enero había rondado entre 2,4% y 2,6%. Equilibra calculó una suba de 2,2%. Analytica estimó un promedio mensual de 2,4%. Libertad y Progreso proyectó un avance de 2,6%. Econviews relevó una suba acumulada de 2,8% en supermercados del Gran Buenos Aires.

Por otra parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) indicó que los analistas esperaban una inflación de 2,4% en enero. En tanto estiman datos de 2,1% en febrero y 2,2% en marzo. Para abril proyectan una baja a 1,9 por ciento. Las estimaciones prevén una tendencia descendente, con 1,7% en mayo, 1,6% en junio y 1,5% en julio.

Fuente: Perfil