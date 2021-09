La inflación de agosto fue de 2,5 %, la más baja desde julio de 2020

Así lo informó el INDEC. La inflación perforó el piso de 3% por primera vez desde septiembre de 2020.

El índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en agosto una suba de 2,5 % respecto al mes anterior, informó este este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y es el nivel más bajo desde julio de 2020 cuando había sido de 1,9% durante la etapa más estricta de la cuarentena por la pandemia

De esta manera, el costo de vida quebró el piso del 3% mensual por primera vez desde septiembre de 2020 en un escenario donde el gobierno apela al ancla cambiaria, el congelamiento de tarifas de servicios públicos, y control de precios para mantener contenida la inflación.

Así, la inflación mostró una desaceleración en relación a julio cuando había sido de 3%, y acumula en los primeros ocho meses del año 32,3 %, mientras que la tasa de variación interanual se ubicó en 51,4 %

La economista Melisa Sala, de LCG, y Juan Pablo Di Iorio, de ACM detallaron a PERFIL que el 2,5% de inflación de agosto, es el menor guarismo “desde el 1,9% de julio de 2020 cuando todavía había cierres de comercios por la pandemia”.

El 2,5% fue inferior al pronóstico de 2,8% promedio que arrojó el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central elaborado en base a las proyecciones de consultoras privadas.

En el Ministerio de Economía subrayaron que, tras el pico de 4,8% en marzo, la inflación “lleva cinco meses consecutivos de baja”

Los rubros que verificaron los mayores incrementos fueron Educación (4,2%) por aumentos de cuotas en los colegios, y Salud (4,2%) impulsado principalmente el alza autorizada de 9% en las prepagas y por aumento en productos medicinales, artefactos y equipos para la salud.

Detrás le siguieron los sectores de Recreación y Cultura (3,7%), e Indumentaria (3,4%). En este último caso, Di Iorio atribuyó el aumento de la ropa “al impacto positivo en el margen potencial de los cierres de importaciones, asi como también a una cuestión estacional asociado al cambio de tempoarada”.

Alimentos

En la cartera económica resaltaron que el rubro Alimentos y Bebidas “se redujo marcadamente pasando del 3,4% en julio a 1,5% en agosto”.

Sala indicó que ese 1,5% promedio en alimentos es “el registro más bajo desde julio 2020”, y explicó que “desacelera por efecto estacional de verduras que cayó 4%, por el reducido aumento de carnes 0,3%, presumiblemente a raíz de los controles impuestos” por el gobierno.

Di Iorio coincidió con esos factores, y agregó que “dado que la canasta alimentaria tiene un componente transable considerable, la apreciación cambiaria estaría teniendo un impacto considerable en dicha desaceleración”.

En el Palacio de Hacienda señalaron que también descendieron los precios regulados a 1,1% en agosto, “el valor más bajo de los últimos 12 meses” en tanto que los “estacionales desaceleraron fuertemente hasta 0,6% mensual, contra 4,9% en julio”.

Al evaluar los datos, Sala puntualizó que los rubros “Alimentos (+1,5%), y Vivienda (+1,1%), que concentra las tarifas públicas, explican la desaceleración del índice” inflacionario de agosto.

En Economía recordaron que en agosto “se redujo la tarifa de gas en algunas zonas del país por la ampliación del Régimen de Zona Fría”

No obstante, Sala enfatizó que “todavía la mitad de los rubros reflejan suban por encima del 3% mensual y la inercia sigue siendo alta; tal es así que la inflación núcleo (excluye los regulados) fue 3,1% mensual, y no mostró merma alguna respecto a julio y agosto”.

Sin embargo, en Economía alegaron que varios rubros desaceleraron el ritmo de suba respecto al mes anterior. Entre ellos: Bebidas alcohólicas y tabaco (2,% vs. 3,1% en julio), Vivienda y servicios básicos (1,1% vs. 2,9%) -que registró una caída de -3,8% en Electricidad, Gas, y Agua por la reducción de la tarifa de gas en algunas regiones-; y Restaurantes y hoteles (2,9% vs. 4,8%) mientras que Comunicaciones cayó 0,6%.

Perspectivas

Los analistas del REM estimaron para septiembre y octubre una inflación de 2,7%, para noviembre de 2,8% mientras que a partir de diciembre en adelante esperan una aceleración y que vuelva a guarismos superiores a 3%.

Los economistas esperaran esa aceleración en el verano impulsado por factores estacionales, el impacto de la mayor emisión monetaria, y porque especulan que habrá una suba en el ritmo de ajuste del tipo de cambio oficial luego de las elecciones.

¿La derrota electoral del gobierno en las PASO podría tener algún impacto en el sendero previsto para la inflación? Sala planteó que en lo que resta de 2021 “no creo que haya un cambio sustancial respecto a lo esperado” y ratificó que “nuestra proyección sigue rondando el 50% anual medida a diciembre”.

“Sí es esperable una menor desaceleración el año que viene. Preveíamos registros del 45% anual, que posiblemente se corrijan al alza en función de las medidas que se anuncien para revertir el resultado electoral y las formas que empleen para financiarlo. De todas maneras, esperaría a confirmar qué posición toma el Gobierno al respecto”, explicó.

En sintonía, Di Iorio señaló que “en principio no cambiaría el escenario de desinflación transitoria dado que los precios que se encuentran en control del gobierno (dólar oficial, tarifas, etc.) no sufrirían ningún tipo de modificación en relación a lo que se estipulaba antes de la elección”.

No obstante, el economista advirtió que “el mensaje del gobierno de ir en busca de un incremento en el gasto social podría llevar a un mayor nivel de emisión monetaria durante los meses que restan hasta la elección lo cual si tendría un impacto sobre la tasa de inflación eventualmente”.

“Podría provocar mayor presión en el mercado de cambios y en el mercado de bienes lo cual provocaría un acortamiento del proceso desinflacionario”, concluyó.