La inflación bajó, pero los precios siguen altos: por qué no se siente la mejora en los bolsillos

Christian Buteler advierte que el gobierno sigue emitiendo dinero y que hay inflación en dólares

El dólar barato, la pérdida del 25% del poder adquisitivo y una economía que no arranca pese al superávit fiscal

Mientras el gobierno celebra una desaceleración inflacionaria sin precedentes —con un índice mensual de apenas 1,5% y una inflación interanual del 43,5%, la más baja en cinco años—, en la calle la sensación es otra. “Los precios siguen altísimos”, “la plata no alcanza” y “todo sube, pero los sueldos no”, son frases que resuenan en cada rincón del país. Y no son percepciones aisladas.

El economista Christian Buteler, en diálogo con Radio 2 Rosario, explicó con claridad quirúrgica por qué la supuesta estabilidad de precios no representa ninguna mejora en la calidad de vida de las mayorías: “Los salarios perdieron un 25% de poder de compra desde 2015”. Además, advirtió que el gobierno sigue emitiendo dinero a través del giro de utilidades del BCRA al Tesoro, lo que contradice el discurso oficial de austeridad monetaria.

El truco monetario detrás del superávit

El giro de utilidades: emisión encubierta para comprar dólares

Buteler fue tajante: el gobierno de Javier Milei “emitió dinero cuando el Banco Central le giró las utilidades al Tesoro”. Esa emisión representa el 25% de la base monetaria amplia. Aunque se modificó el régimen monetario y cambiario en abril, abandonando la base monetaria fija, lo cierto es que el Estado sigue creando pesos. Y esos pesos, lejos de ir al consumo o la inversión, se utilizan para comprar dólares y reforzar reservas.

“El gobierno necesita pesos para comprar dólares, y con el superávit fiscal no alcanza”, explicó el economista. Pero comprar dólares con emisión no baja el tipo de cambio: lo sube. Por eso Milei implementó mecanismos financieros como el bono Dólar T30, que permite suscribirse en pesos pero con cobertura cambiaria, para hacerse de dólares sin intervenir en el mercado oficial.

Emisión sí, pero por la puerta de atrás

La emisión monetaria en Argentina no se detuvo: simplemente se camufló detrás de operaciones financieras sofisticadas que el común de la gente no comprende. Esta emisión “encubierta” desmiente el relato oficial de que la inflación bajó porque se dejó de emitir. Lo que se detuvo no fue la impresión de billetes, sino su visibilidad pública.

La inflación baja, pero el nivel de precios es insoportable

¿Cómo puede haber inflación del 1,5% y la gente sentirse cada vez más pobre?

“Una cosa es la inflación y otra el nivel de precios”, subrayó Buteler. La inflación mide la velocidad con la que aumentan los precios. Pero si los precios ya son altísimos, aunque suban más lento, siguen siendo inalcanzables.

“Hoy el nivel de precios es altísimo en relación a nuestros ingresos”, dijo. Esa brecha entre precios y salarios es la que explica por qué la gente no siente ninguna mejora, a pesar de que el índice inflacionario parece favorable. La baja en la inflación no implica que la economía mejore: solo que el deterioro es más lento.

El salario perdió contra la inflación durante una década

Desde 2015 hasta hoy, los argentinos perdieron el 25% de su poder adquisitivo. “No es algo de este año solamente —aclaró Buteler—. Es un proceso de diez años, con tres gobiernos distintos, en los que la inflación siempre le ganó al salario”. Esta licuación salarial crónica es la verdadera causa del malestar social, más allá de cualquier dato estadístico.

El dólar está barato: otra bomba de tiempo

La Argentina, cara en dólares: señales de inflación en divisa extranjera

Buteler también advirtió que Argentina “tuvo inflación en dólares”. Es decir: aunque el tipo de cambio oficial se mantuvo relativamente estable, los precios internos aumentaron incluso en moneda dura. Eso significa que muchos productos, medidos en dólares, son más caros hoy que hace un año. Desde autos hasta alimentos básicos: todo subió también en dólares.

“Eso genera un atraso cambiario”, dijo. Un dólar barato favorece importaciones y desalienta exportaciones, además de provocar fuga de divisas a través del turismo. En los meses vacacionales se notará aún más, pero el riesgo es más profundo: “Muchas empresas van a preferir importar antes que producir en el país”, alertó. Y eso implica caída de empleo, cierre de fábricas y mayor dependencia externa.

El superávit comercial se desploma

Entre enero y abril de 2025, Argentina perdió el 85% del superávit comercial que había registrado en el mismo período de 2024. Es una señal contundente de que el modelo económico empieza a crujir: menos exportaciones, más importaciones y un tipo de cambio que ya no refleja la realidad.

El espejismo de la estabilidad: Milei baja la inflación, pero empeora la vida de los argentinos

Una economía sin inflación pero con hambre

Aunque el gobierno se jacte de tener el índice de inflación más bajo desde 2018, el drama cotidiano no se detiene. Los precios están por las nubes, los ingresos se pulverizaron y el país se encamina a un nuevo episodio de recesión con atraso cambiario. “Bajar la inflación no alcanza si no se recuperan los ingresos”, resumió Buteler.

La inflación ya no es el problema: el problema es el modelo

El modelo libertario de Milei prometía “terminar con la inflación”. Pero lo que hizo fue simplemente frenar el ritmo de aumento de precios a costa de un ajuste brutal, salarios congelados, dólar planchado y emisión monetaria encubierta. Mientras tanto, la pobreza aumenta, el empleo cae y la economía se vuelve cada vez más dependiente de los mercados financieros.

Fuente: EO