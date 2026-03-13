La inflación bajo la alfombra: IPC nuevo vs. IPC Caputo

Datos clave

El INDEC publicó el IPC de febrero 2026: 2,9%. Dos consideraciones:

La inflación sigue subiendo desde mayo 2025. El INDEC publicó 2,9% de inflación en febrero 2026, repitiendo el dato de enero. Desde junio de 2025, la inflación tuvo una curva ascendente y constante (salvo julio y agosto donde se repitió el dato de 1,9% en ambos meses). En este mes, el dato prácticamente duplica el de mayo de 2025, que había sido de 1,5%. Con la metodología actualizada, la inflación es más alta: desde que asumió Milei el INDEC escondió 11,5% de inflación debajo de la alfombra. Tal como estaba establecido, el INDEC debió haber publicado -ya en el mes de enero- el índice de precios al consumidor con los ponderadores de la metodología actualizada, que toma la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2017/18. La reponderación -donde los servicios y el transporte pesan más- aplicada desde principios de 2026, hubiese dado por resultado una inflación de 3,0% para el mes de febrero. El diferencial entre la inflación según ambas metodologías se explica por el sensible incremento de servicios (producto de la quita de subsidios), aunque en febrero el impacto de esta suba se vio suavizada por el importante aumento en los precios de los alimentos: en efecto, en la comparación entre la ENGHo 2004/5 y 2017/8 hay un trade off entre estos dos rubros. Desde la asunción de Milei, la inflación acumulada reportada por el INDEC fue de 280,5%. Calculando con los ponderadores actualizados, el aumento de los precios es mayor: alcanza 324,4%, es decir, es 11,5% más alta que la cifra oficial.

Informe: Centro de Economía Política Argentina (CEPA)