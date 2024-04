La inesperada reacción de Yao Cabrera tras ser condenado por trata de personas

El youtuber hizo un descargo en sus redes sociales y les aclaró a sus seguidores que, más allá del fallo en su contra, estaba en libertad.

Yao Cabrera fue condenado a cuatro años de prisión por los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre. Además, la Justicia determinó que el youtuber uruguayo deberá pagarle a la víctima un total de 15 millones de pesos para asegurar la reparación integral.

La respuesta de Yao Cabrera tras el juicio. pic.twitter.com/rUcm3Qcm9Q — INCOsky (@INCOsky) April 26, 2024

Luego de que se diera a conocer la noticia, el influencer usó su cuenta oficial de Instagram para hacer su descargo y llevar tranquilidad a sus seguidores: “Familia, amigos: Estamos libre y estamos bien. Al fin el juicio está finalizado”. Horas después, se mostró desde su hogar y aseguró que la resolución había sido algo positivo: “Estoy tranquilo en mi casa, ahora me voy a comer un asadito para festejar”.

Más tarde, compartió otra grabación desde el patio de su casa: “Amigos, amigas, ustedes no se preocupen. Cuando me vean detrás de las rejas empiecen a preocuparse, pero mientras tanto, si me ven sanito, estable, viajando y siempre con una sonrisa es porque las cosas están bien. Estoy excelente y contento”.

Por qué condenaron a Yao Cabrera

El youtuber había sido denunciado en octubre de 2020 por el manager de medios Jorge Zonzini y por dos exempleados, Giovanna De Mitole y Mariano Fernández.

La Sala II, Secretaría Penal IV de la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento y embargo millonario del youtuber uruguayo Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, popularmente conocido como Yao Cabrera, por “Trata de Personas con fines de Explotación Sexual y Laboral y Reducción a la Servidumbre”.

La decisión del juez federal de Campana Adrián González Charvay tiene origen en la denuncia del manager de medios Jorge Zonzini, quien lo acusó de una “multiplicidad de delitos sexuales contra niños y adolescentes”.

El fallo contra Yao Cabrera

Además, sus exempleados Giovanna De Mitole y Mariano Fernández “presentaron pruebas irrefutables sobre los sistemas de multiestafas a niños vulnerables, abusos sexuales, corrupción y facilitación de la prostitución a menores de edad”.