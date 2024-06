La inesperada reacción de Coti Romero a los polémicos comentarios de Furia Scaglione

La joven escuchó las palabras de la jugadora y sorprendió a sus seguidores con la actitud que tomó.

Coti Romero volvió a ingresar a la casa más famosa del país este martes 4 de junio junto a todos los ex jugadores de esta edición para poder nominar. Lo que ella no supo en ese momento es que Furia Scaglione estaba realizando comentarios muy polémicos sobre su cuerpo.

Desde el SUM de la casa más famosa del país, Juliana expresó que la veía “morrudita” y generó la indignación de muchos de los televidentes. En las redes, muchos usuarios le señalaron que “no se opina del cuerpo ajeno” e incluso la tildaron de “nefasta“.

COTI ROMERO EN LA CASA DE GRAN HERMANO.

Ahora, en “A la Barbarossa“, la joven correntina habló del tema con mucha calma y explicó: “Cuando escuché las barbaridades que se dijeron no me molestó, pero porque no me sorprendió. Ella lo venía haciendo hace un montón, pero por suerte, la gente lo pudo ver en vivo y en directo“.

Por último, Coti Romero mostró su indignación ante la cantidad de personas que escuchan los comentarios de Furia Scaglione: “Ella dijo un montón de cosas sobre todos nosotros. Tiene esa cosa de que te dice cosas lindas y después te mata. Es un bajón por la cantidad de cosas que dice en un programa tan visto. Cada uno tomará lo que lo identifique. A mí, no me identificó nada de todo lo que dijo“.

Que más dijo Coti Romero sobre Furia Scaglione

A pesar de la indignación que le causaron los comentarios de la participante más polémica de esta edición, la correntina explicó que ella también cometió errores en Gran Hermano: “Yo no me voy a hacer la santa porque todos cometemos errores y en algún momento, he dicho cosas que no estuvieron buenas“.

Para cerrar el tema, y separarse de Furia Scaglione, Coti Romero admitió al aire que está intentando aprender de sus errores: “Pero estoy aprendiendo y estaría bueno que al salir, ella se dé cuenta de todo esto“.