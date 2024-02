La increíble revelación de la vida privada del Tirri

Luciano El Tirri, el primo de Marcelo Tinelli, estuvo como invitado en Noche al Dente y habló de la relación que tiene con sus tres hijas.

Más allá de que desde hace años se encuentra en pareja con Mimi Alvarado, la realidad es que El Tirri recorrió el mundo y tuvo tres hijas con tres mujeres distintas, las cuales viven en tres diferentes lugares del planeta.

Si bien siempre se ha caracterizado por tener un perfil bastante reservado, tampoco es que evita hablar de los detalles íntimos de su vida y en alguna oportunidad reveló quiénes son sus tres hijas mujeres: Katerina, Francheska y Lunna.

Recientemente el mediático estuvo presente en el piso de Noche al Dente, y mientras escuchaba el disco de su vida, con las canciones que más lo han marcado, recordó una anécdota de su hija mayor. “Justo hoy mi hija estuvo con el Papa”, comenzó explicando.

“Mi primer matrimonio fue con la hija de Leo Dan, que le fue a cantar al Papa. Y este es un tema que, cuando me separé de Mariana (Tévez), siempre cuando nos juntábamos decíamos ‘será por lo que fuimos’ porque siempre rescatábamos los momentos en los estábamos juntos”, agregó.

“Yo fui un padre muy presente en la crianza, en los primeros años, y después sentí que no estuve tan presente porque la vida me llevó por diferentes rumbos. Y este siempre es un tema que nos une. Me emociona mucho”, confesó.

Katerina, Francheska y Lunna, las tres hijas de Luciano El Tirri.

Fernando Dente le preguntó entonces dónde estaban cada una de sus hijas, a lo que El Tirri respondió: “Katerina ahora en Milan viendo al Papa, Francheska en Nueva York y Lunna está en San Pablo”. Con esto demuestra que sus hijas heredaron parte de ese espíritu de trotamundos que tiene el primo de Tinelli.

“Cada vez que hablo de ellas me pongo sensible porque nada es más lindo que estar en el día a día, pero a veces es complicado. Fui muy culposo, me autoflagelé mucho, ahora ya estoy mucho mejor, pero me llevó muchos años tratar de bajar esa ansiedad”, sentenció.

Los detalles de la historia de amor del Tirri y Mimi Alvarado

De convivir con la distancia y forjar una relación de casi dos décadas, la mediática pareja reveló algunos detalles de su vida privada.

Justamente ambos pasaron por el estudio de América, en Noche Al Dente, donde se sometieron a las preguntas de Fer Dente y desarrollaron algunas historias desconocidas sobre su vida amorosa.

El conductor dio el puntapié inicial haciendo referencia al tiempo que tienen como pareja, desde el 2007: “Una pareja que nace en un boliche, que se conocen ahí y se amasa por Messenger. Eso nos delata la edad a todos”.

A partir de allí, el primo de Marcelo Tinelli tomó la posta recordando aquellos años: “¿Sabés de dónde sale el apodo Mimi? Hay una cosa que no la conté nunca. Yo tenía la computadora con el Messenger y me desconectaba y me conectaba, pero ella tenía un truco que sabía si yo la bloqueaba o no. Yo no tenía idea”.

Por su parte, Mimi Alvarado recordó esa etapa de primeros acercamientos y se despachó de su pareja con su lengua sin filtro: “Estaba tan enamorado que no lo podía… Luciano se hacía el misterioso y me hacía esos jueguitos mentales que me parecen de idiota”

“A mi me gusta que me vengan de frente porque yo voy de frente. Entonces me decía ‘te amo, te extraño’ y después se desconectaba y me bloqueaba”, sentenció sobre aquellos tiempos la periodista dominicana.

Ante el reclamo de su pareja, El Tirri no se quedó atrás: “Voy de frente ahora. Pero un día, me sentí culpable porque ella me dijo ‘yo sé que te conectas y te desconectas’. Entonces yo estaba con la computadora y le pongo ‘mi mi’ pero se rompió una tecla”.

“Yo quería ponerle ‘mi amor perdón’ y quedó Mimi. Ahí nace el Mimi oficial”, cerró Luciano la risueña anécdota junto a Mimi Alvarado. Una relación sentimental que rompió el molde y que, a pesar de más de una tormenta, se mantiene vigente.