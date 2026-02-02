La increíble cantidad de cheques que se rechazaron en diciembre 2025

La cantidad de documentos rebotados se triplicaron en solo un año. Se trata de un alerta financiera sin precedentes. Las empresas, contra las cuerdas

La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró el 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Un nuevo relevamiento confirmó que en diciembre se rompió el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, evidenciando la crisis de liquidez que atraviesan las compañías argentinas.

Basándose en un informe del Instituto Argentina Grande elaborado con datos del Banco Central (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 valores rechazados.

Se triplicaron los rechazos de cheques en un año

La velocidad del deterioro financiero es el dato que más preocupa a los analistas. Según el documento, la cantidad de cheques sin fondos “se triplicó en un año”, marcando un aumento del 200% respecto a las cifras de diciembre de 2024.

“Este indicador es un síntoma más de la dificultad de las empresas argentinas para hacer frente a sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande al difundir las cifras.

Sobre el final de 2025, se disparó la cantidad de cheques rechazados.

La escalada del último trimestre

El gráfico de la evolución de rechazos muestra un quiebre dramático en la tendencia durante la segunda mitad del 2025.__IP__

Entre 2020 y mediados de 2024, el promedio de rechazos oscilaba entre los 25.000 y 35.000 mensuales. Aceleración: A partir de mayo de 2025 (41.759 rechazos), la curva se volvió exponencial.

A partir de mayo de 2025 (41.759 rechazos), la curva se volvió exponencial. El pico final: La escalada fue incontenible en el último trimestre, pasando de 92.535 en octubre, a 108.979 en noviembre, hasta alcanzar el techo de 119.285 en diciembre.

Este fenómeno golpea principalmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como principal instrumento de financiación de capital de trabajo.

Importante frigorífico, al borde del precipicio: debe $23.000 M y 1.000 cheques sin fondos

El declive operativo que muestra el frigorífico Pico, propiedad de Ernesto “Tito” Lowenstein, el creador de las hamburguesas Paty y el complejo turístico Las Leñas, sigue levantando polvareda a partir de su impacto en el empleo y la contundencia de sus números financieros en rojo. El establecimiento con base en La Pampa, exponen datos del Banco Central (BCRA), posee una deuda con, precisamente, instituciones bancarias y entidades crediticias que supera los 23.000 millones de pesos. Además, la firma emitió 1.066 cheques sin fondos por algo más de 11.900 millones también en moneda nacional. El frigorífico Pico viene de imponer la suspensión por tiempo indeterminado de sus 450 empleados.

Pico funciona en la localidad de Trenel y, según declaró Horacio Lorenzo, jefe comunal en ese distrito pampeano, suman cientos los empleados suspendidos y la compañía de Lowenstein debe varios meses a los productores de hacienda de esa zona y la cercana Eduardo Castex.

Lowenstein era uno de los accionistas de la firma Quickfood, el frigorífico creador de la emblemática hamburguesa nacional Paty. Dicha marca actualmente es propiedad de la compañía de origen brasileño MBRF, que continúa operando con normalidad.

En los últimos meses, el establecimiento pampeano pasó de faenar alrededor de 600 vacunos por día a apenas 50, un derrumbe que refleja el delicado presente del sector cárnico. La situación se agravó por la fuerte retracción de las exportaciones, especialmente hacia China, principal destino de la carne argentina.

“En General Pico se comenta que la crisis que atraviesa la planta podría desembocar en una venta o alquiler al Frigorífico Gorina y que, de concretarse, volvería a entrar en producción en el mes de febrero”, señalan fuentes pampeanas.

El mandatario comunal afirmó que, a raíz de la situación que atraviesa Pico, “hay gente que anda buscando trabajo por todos lados y encima está todo paralizado”.

“Incluso a nosotros también nos perjudica, porque tenemos un lavadero industrial de ropa donde hace varios meses que no cobramos el trabajo, y ahora no estamos lavando nada porque (en el frigorífico) no están faenando”, expres

Fuente: IProfesional