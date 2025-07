La increíble anécdota de Paula Chaves: “Yo comí un asado con Madonna”

Durante una charla distendida, la conductora reveló cómo fue el encuentro casual con la cantante en un lugar de privilegio, incluyendo su exclusiva llegada en avión privado y lo que comió la artista

“Yo comí un asado con Madonna, chicos”. Con esa frase, lanzada casi al pasar durante una charla distendida en Tapados de Laburo, ciclo dentro de la grilla de OLGA, Paula Chaves sorprendió a sus compañeros y a la audiencia. La modelo relató que, en 2008, compartió una comida típica argentina con la estrella internacional Madonnaen Los Hamptons, Nueva York. El episodio, hasta ahora desconocido para el público, se convirtió en el centro de una conversación repleta de preguntas, risas y detalles inesperados.

La revelación de la modelo surgió en el marco de una conversación casual en el programa, cuando Nacho Elizalde preguntó a los panelistas sobre sus ídolos de la infancia y si alguna vez habían tenido la oportunidad de conocer a alguna celebridad. Chaves, tras unos segundos de reflexión, sorprendió al grupo con una confesión inesperada: “Yo comí un asado con Madonna, chicos”. La reacción inmediata de asombro e incredulidad por parte de los presentes marcó el tono de la charla, que rápidamente se centró en desentrañar los detalles de ese encuentro singular.

Elizalde, junto a las panelistas Evelyn Botto y Luli González, no tardó en pedir precisiones: “Año, contexto, lugar. ¿Qué comió Madonna? ¿Cómo estaba vestida? ¿Cuál era su olor? Quiero todo”. Chaves, entre risas y con un tono relajado, comenzó a reconstruir la escena, aunque advirtió que no recordaba todos los pormenores. “Yo me quería hacer la relajada porque éramos ocho personas en un tablón de madera en una caballeriza”, explicó.

El encuentro tuvo lugar en una exclusiva zona residencial de Nueva York conocida por ser refugio de celebridades y figuras del jet set internacional. Chaves detalló que la comida se realizó en un espacio habitualmente destinado a los caballos, en el año 2008, cuando se encontraba en pareja y, según sus propias palabras, no era fanática de Madonna. “O sea, yo la escuchaba, todo. Pero no era fanática”, aclaró, restando dramatismo a la situación y subrayando el carácter casual del encuentro.

El ambiente, según describió, era íntimo y distendido, con un grupo reducido de asistentes. Aunque en un primer momento mencionó que eran ocho personas, luego corrigió la cifra a seis. Todos compartieron la comida sentados en un tablón de madera, en un entorno alejado del glamour habitual que suele rodear a la cantante estadounidense.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los panelistas fue la logística de la llegada de Madonna al asado. La modelo argentina relató que la artista arribó en un avión privado, que aterrizó cerca del lugar del evento. “Bajó con el avión privado ahí cerca. Vino, comió el asado y se fue”, resumió. La naturalidad con la que narró la secuencia provocó risas y comentarios entre sus compañeros, que compararon la situación con una reunión de amigos en un barrio porteño.

En cuanto al menú, la modelo recordó un detalle particular: Madonna solicitó una carne especial, apta para su dieta. “Me acordé. Ella tenía una carne especial que era kosher“, explicó Paula. Luli González quiso saber si el asado incluía otros clásicos argentinos como el choripán, a lo que la protagonista de la anécdota respondió negativamente.

La interacción entre la modelo y la cantante fue breve y cordial. La conductora relató que saludó a la cantante con un beso, como es costumbre en Argentina, y que intercambiaron un saludo en inglés. “Hi, nice to meet you”, recordó Chaves que le dijo a la artista, en una escena que, según su propio relato, no tuvo mayor trascendencia. “Le habré hablado así, tipo, en general”, añadió, restando importancia a la conversación.

Durante la charla, los panelistas intentaron averiguar cómo se gestó la presencia de Madonna en el asado y cuál era su relación con los anfitriones. La modelo explicó que la cantante era amiga de un matrimonio presente en la reunión, aunque evitó dar detalles sobre su identidad. “No los quiero seguir nombrando. Porque mirá si no quieren… no sé, me da miedo meter gente en el medio”, cerró entre risas.



