La impresionante caravana de vacas y toros en los campos de la Patagonia cubiertos de nieve

A través de videos que circularon por las redes sociales, se observa un conjunto de ejemplares de la raza Hereford en una estancia de Santa Cruz que lo trasladan en una moto de nieve para llevarlos a lugares donde se puedan alimentar

Las bajas temperaturas que se registran en el Sur del país comenzaron a preocupar a los productores agropecuarios de las provincias más australes. En Santa Cruz, por ejemplo, se conocieron imágenes de un lote de ganado tratando de escapar del clima extremo que impacta desde hace varios días en la región cordillerana. A través de una secuencia de videos, se ve a una fila de vacas y toros tratando de escapar de las zonas más afectadas por las grandes capas de nieve, lo que representa un desafío para los productores agropecuarios, ya que dificultan las tareas en los campos y perjudican el acceso al alimento del ganado.

En las últimas imágenes que circularon recientemente en los grupos de WhatsApp se puede observar un lote de ganado vacuno de la raza Hereford caminando por un campo cubierto por varios centímetros de nieve. Según trascendió, este pertenece a la tradicional estancia Tapi Aike. El establecimiento está ubicado a poca distancia de “Cerro Castillo” y “Fuentes del Coyle”, así como del sitio denominado “Cancha Carreras”, en la frontera con Chile, según figura en el sitio web Pat Libros. Allí también indican que este se encuentra aproximadamente a cincuenta leguas de Río Gallegos y el camino que une la estancia con ese puerto es generalmente fácil y cómodo para transitar.

El Servicio Meteorológico Nacional informó días atrás que se esperaba una masa de aire de origen polar desde el sur, junto con un sistema de baja presión ubicado en el océano Pacífico y el viento del este que aporta humedad, por lo que esto provoca temperaturas muy bajas y nevadas persistentes en el centro y sur de la Patagonia y las áreas cordilleranas. En ese sentido, indicaron que al menos hasta el fin de semana inclusive, se espera que continúen las nevadas sobre la meseta de las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén, donde la nieve puede acumular entre 15 y 60 cm. Este fenómeno también puede registrarse en las zonas costeras de Chubut y Santa Cruz, aunque con valores inferiores.

Además, señalaron que las zonas cordilleranas de Río Negro, Neuquén, Mendoza y San Juan continuarán con nevadas intensas este sábado. En esta región, la nieve acumulada será superior, con valores de entre 50 y 200 cm. Las temperaturas seguirán muy por debajo de lo habitual hasta el fin de semana. En promedio, habrá tardes donde la temperatura más alta del día oscile entre los -5 y los 2 °C, mientras que las mañanas, especialmente en el sur patagónico, estarán entre los -6 y los -15 °C. No se descarta que en esta región las temperaturas mínimas puedan llegar a ser menores a -20°C en forma puntual.

Días atrás, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) informó que las gremiales rurales trabajan con el gobierno de Santa Cruz a través del Consejo Agrario para tratar habilitar las rutas y algunos caminos secundarios. También mencionaron que resulta fundamental tomar contacto con el personal que está “tierra adentro” para tomar decisiones respecto de qué hacer con la hacienda bovina y ovina existente en las vastas tierras sureñas.

El temor de los productores de esa región es que no se generen voladeros que pueden sepultar la hacienda. “Si no cambia un poco el clima, si no afloja un poco, realmente va a haber problemas graves porque se debilita mucho la hacienda. Y si vuelve a ocurrir otro evento más, la superposición de este tipo de contingencias provoca la pérdida de producción y de animales”, explicó un productor de esa región a CRA. En esa línea sostuvo que siguen buscando los caminos para mantener a salvo la producción y las cabezas de ganado bovino y ovino: “Son nuestro gran capital”, dijeron.