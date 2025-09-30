La imagen de Milei cayó al 37,4%

Según Management & Fit, dos de cada tres personas no aprueba la gestión del libertario.

Una encuesta de Management & Fit realizado reveló que la imagen positiva de Javier Milei cayó al 37,4%, el nivel más bajo desde que es presidente.

El relevamiento, al que accedió LPO, confirma la tendencia descendente en la valoración del libertario desde mediados de año y que cayó por primera vez de los 40 puntos de positiva.

No es cualquier número: es una barrera que suele exhibir históricamente el momento en que el presidente comenzó a ser visto como débil por la sociedad.

La encuesta señala además que la aprobación de la gestión de Milei cayó al 34,9% y que el 62,3 la desaprueba. Es decir que casi dos de cada tres personas no aprueba la gestión del libertario.

La confianza en Milei se derrumbó al nivel más bajo desde que es presidente

Un 81,9% de los consultados afirmó haber modificado sus hábitos de consumo por la crisis, y la mitad de los hogares reconoció dificultades para cubrir los gastos del mes.

En términos electorales, la encuesta da ganador a Jorge Taiana en la provincia con el 34,9% contra el 30% de José Luis Espert, el candidato del gobierno.