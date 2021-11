La historia secreta detrás de la escandalosa separación entre Gisela Dulko y Fernando Gago

Revelaron nuevos detalles detrás de la ruptura de la expareja de deportistas

Dentro de las separaciones más polémicas del ambiente, la de Gisela Dulko y Fernando Gago ocupa un lugar de privilegio. Este mediodía, Yanina Latorre aseguró que ya iniciaron el trámite de divorcio y reveló la trama secreta detrás de la infidelidad del futbolista.

“Ya empezó el divorcio, fue todo muy rápido. Ella no quiere saber más nada, ni acercarse”, comentó la panelista de Los ángeles de la mañana este lunes. Tras asegurar que están con el litigio de la casa de Nordelta, Latorre advirtió: “Ella toda la guita que ganó como tenista la metió en un pozo común con él con lo del fútbol entonces no es claro qué es de quién. Ella dejó todo por él, a él mucho no le copaba que labure”.

Más allá de lo económico y la guerra por la división de bienes que se avecina, la angelita dio detalles inéditos sobre la polémica separación. “Me enteré de la historia macabra que armó la amante, Verónica Lafitte, ya hoy novia de Gago. Las cosas que le hizo a Gisela. Ellas entrenaban juntas en la casa de Gisela, que tiene un gimnasio. Se levanta al marido (…). ¿Qué empieza a hacer? Un plan macabro. A él le llenaba la cabeza en contra de Gisela y a ella en contra de él”, reveló.