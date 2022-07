La historia detrás del gesto de Cristina con la niña que le envió un dibujo

Carlos Pisoni, padre de la pequeña y militante de HIJOS Capital, le contó el detrás de escena del regalo a la Vicepresidenta

Poco días después del ataque al despacho de Cristina Kirchner en el Congreso, organismos de derechos humanos se reunieron con la Vicepresidenta en el Senado de la Nación para mostrar solidaridad, pero también en el marco de los preparativos para una nueva conmemoración del 24 de marzo. Carlos ‘Charly’ Pisoni, de HIJOS Capital, fue uno de los asistentes al encuentro y aquel día le llevó a la ex mandataria un regalo especial: un dibujo realizado por su hija. Para su sorpresa, aquel presente desencadenaría un final inesperado.

“Nos íbamos a juntar con Cristina a las tres o cuatro de la tarde y yo me estaba yendo de mi casa —recordó ‘Charly’ Pisoni sobre aquella tarde en diálogo con Infobae—. No le había dicho a mi hija a dónde iba, porque ella había vuelto del colegio al mediodía. Pero cuando comenté: ‘Me estoy yendo a ver a Cristina’, me dijo: ‘No, pero cómo puede ser, ¿y un regalo mío no le llevas?’. Ahí se puso a dibujar rapidísimo durante menos de media hora”.

Catalina tiene 10 años y aquella tarde de marzo —ante la espera de su padre—, se sentó en el comedor a crear con sus crayones. Diestra, como Carlos, improvisó rápidamente un dibujo colorido. La idea que tuvo fue ilustrar a su familia junto a la Vicepresidenta y sobre la cabeza de las personas que dibujó detalló los nombres de sus padres —“Carlos” y “Sofi”—, el de su hermana menor —“Male”, tiene un año—, y sobre su figura escribió “Yo”. Sobre la cabeza de Cristina redactó “Vos”. Un regalo personalizado. Uno de los primeros encuentros entre CFK y Catalina

“Ella va a una escuela artística unos días a la semana y empezó a dibujar bastante bien en los últimos tiempos. Me pareció muy gracioso que haya puesto: ‘Vos’, ‘Yo’, y el resto de la familia”, comentó Pisoni, quien supo ser subsecretario de Promoción de los Derechos Humanos (Secretaría de Derechos Humanos de la Nación) durante la última gestión presidencial de CFK.

“A mí me emociona mucho porque no es algo que le impongo a mis hijos: que tengan que pensar igual que uno o que tienen que acompañarme en lo que pienso y en las marchas o en lo que participo activamente”, reflexionó Pisoni. “Me pone muy contento que ella perciba lo que a muchos nos pasa, que es tener simpatía hacia un sector ideológico, en este caso el kirchnerismo. Ella lo siente de la misma manera. Me causa felicidad, alegría que tenga esta admiración por Cristina”, comentó.

Pisoni integra el movimiento de Derechos Humanos y se ha reunido en muchas oportunidades con la ex presidenta. Y durante aquella reunión de marzo, cuando dejó el sobre con el regalo, nunca dijo que el dibujo de Catalina estaba en su interior. Para su sorpresa, al día siguiente, Cristina Kirchner le hizo llegar una foto a su hija por medio de uno de sus asesores. En la imagen se ve a CFK sosteniendo el regalo de la pequeña. “Cristina recibió el regalo de tu hija. Ella te manda esta foto para tus hijas”, le dijeron a Pisoni. “Ni siquiera estoy en el medio: mis hijas se lo mandaron y ella le respondió a mis hijas. No le pedí una foto, fue decisión de ella”, aclaró el militante de HIJOS Capital.

¿Cuál fue la reacción de Catalina cuando llegó la respuesta de CFK? “Ella estaba muy emocionada, re contenta”, contó su padre. “Catalina pudo verla en dos o tres oportunidades”, detalló Pisoni

“Al ser militante de derechos humanos y tener cercanía a Cristina, Catalina pudo verla en dos o tres oportunidades —detalló Pisoni—. Tengo una foto del momento en el que la conoció por primera vez y ella tiene una cara tremenda. La de nuestros hijos es una generación que nació durante el kirchnerismo y muchos de ellos tienen un afecto muy grande con Néstor (Kirchner) y con Cristina, como para mandarle regalos”.

En ese sentido, ‘Charly’ Pisoni reflexionó: “Catalina tuvo la oportunidad de hacerle el regalo, pero con ella están todos los pibes y las pibas que sienten un afecto hacia la figura de Cristina”. Anteriores regalos que Catalina le realizó a CFK

“Todo ocurrió cerca del 24 de marzo pasado. Lo publiqué ahora en Twitter porque siempre tuve ganas de hacerlo y nunca tuve la oportunidad. Había cambiado el teléfono y ahora encontré la foto de vuelta, por lo que decidí subirla”, aclaró a propósito del tiempo que pasó y sobre aquel día del encuentro con la ex mandataria en el Congreso de la Nación, detalló: “Yo se lo dejé en un sobre sin decirle nada y ella al otro día me mandó una foto sin que se la hayamos pedidos tampoco. Para alguien que considera a Cristina una líder, fue un regalo hermoso”. Cristina Kirchner, años atrlas, recibiendo un dibujo por parte de Catalina

Por Rodrigo Spiess-Infobae