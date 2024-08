La historia del padre que 20 años después cumplió su promesa y le regaló el auto de Los Picapiedras a su hija

Macarena Costantini mostró el coche en sus redes sociales y se volvió viral. Los detalles de cómo se construyó, qué motor tiene y el impacto que causó en la joven

No hay tiempo, ni plazos para cumplirle una promesa a una hija. Eso fue lo que pensó seguramente Jorge Costantini cuando luego de 20 años concretó el sueño de su hija Macarena. Cuando tenía 7 años la chica era fanática de Los Picapiedras y había ido a ver la película al cine. Allí no lo dudó un minuto, ella quería tener el mismo auto que Pedro y Vilma. Sus ojos de nena vieron posible que ese coche de troncos podía ser realidad en su barrio Villa Ortúzar.

Macarena, ahora de 27 años, habló con Infobae y se la notaba muy emocionada por la repercusión que tuvo su video. Fueron más de 2 millones de views sólo en un fin de semana y en una cuenta que tiene menos de 10.000 seguidores. “La cuenta la uso para mi emprendimiento Ilumina la tierra que es de cosmética natural. Pero bueno, este video llegó para romper todas mis redes”, se entusiasma Macarena.

Macarena junto a sus padres en la puerta de su casa de Villa Ortúzar

Promesa cumplida

Jorge arrancó con el proyecto del Troncomóvil hace unos 15 años. Todo empezó con un dibujo y los primeros trazos para imitar el coche de Pedro y Vilma. “Yo estaba al tanto como avanzaban los dibujos. En cada, cumpleaños o fiesta de fin de año salía el tema con mis primos. Siempre quedaba como chiste que iba a crecer tanto que no iba a entrar cuando lo termine”, recuerda Macarena.

La chica siempre fue muy consentida de su papá. Tiene un hermano que le lleva 12 años. Entonces fue criada en su niñez como hija única. “Todo lo que pedía me lo daban. Y cuando vi la película se me ocurrió el auto y mi papá no me dijo que no”, sostiene Macarena.

Jorge se dedicó toda su vida a las matrices de plástico. Puede hacer cualquier cosa que le pidan con ese material. De hecho, trabajó mucho tiempo para las escenografías de la serie de Telefe Casi Ángeles y otros programas de ese momento. “Él dice que no, pero para mí es un artista. Aunque hace cosas a pedido de otros, le pone mucha creatividad”, dice Macarena.

Macarena y Jorge probando el Troncomóvil por las calles del barrio

La chica vive a tres cuadras de la casa familiar y montó su laboratorio allí para vender los productos de cosmética natural. “Mi viejo es todo un personaje. No tiene celular porque dice que no lo necesita -cuenta Macarena-. Le gusta el rock y no se jacta de todo lo que hace, aunque a mi me parece genial”.

Los detalles del Troncomóvil porteño

En el video, la chica destacó que su flamante Troncomóvil tiene un motor 4 tiempos de 110 centímetros cúbicos y cambios (primera y marcha atrás). Este auto respeta el aspecto original que aparecía en Los Picapiedra. Tiene una estructura y volante de madera que fue construido con madera de un árbol que fue podado en el barrio. El techo es de tela y al igual que el coche de los dibujitos se frena con los pies.

Casi sin pausa, Macarena relata cómo fue su encuentro con el auto tras pedirlo durante 20 años. “Había salido de la psicóloga e iba a dar una vuelta porque la noche estaba muy linda. Me llama mi hermano y me dijo que venga urgente que el Troncomóvil ya estaba listo. Le puse ‘yendo’ en el whatsapp y arranqué para la casa de mis viejos”, relata la chica.

En el clip viral, Macarena le habla a la cámara y genera la expectativa clásica de estos videos que suelen generar millones de views en TikTok. La iluminación es casera y en apenas segundos se revela el coche que muchos chicos que vieron las aventuras de Pedro y Pablo soñaron con tener. Después aparece en cámara Jorge, pelilargo y y de jeans negros. Saluda con la satisfacción de la promesa cumplida a su hija.

Macarena de bebé en andas de su papá. En esa época todavía no le había prometido el Troncomóvil

El Troncomóvil hace su primer recorrido por una calle empedrada de Villa Ortúzar. Y en el clip se ve la cara de felicidad de Macarena que se transporta a sus 7 años, cuando vio la película en algún cine de barrio. “Ya le dije a mi papá que pienso llevarlo a las puertas de los boliches y salir a pasear. Lo tengo que aprovechar, no cualquiera tiene el auto de Pedro Picapiedras. No creo que me pidan la VTV”, bromea la joven.

Los Picapiedras

Este dibujo animado se emitió en la década del 60 y tuvo su último episodio el 1° de abril de 1966. Desde ese momento las repeticiones inundaron las TVs de todo el mundo. Eso hizo que Macarena, cuya infancia transcurrió en los 2000 también se fanatizó con la familia que vivía en la Edad de Piedra. Fue una de las primeras en mostrar una familia animada. Luego llegarían Los Supersónicos y mucho más tarde Los Simpsons.

El éxito fue adaptado incluso al mundo del cine con John Goodman, Rick Moranis y Halle Berry. En ese momento, la chica de Villa Ortúzar creyó posible tener un Troncomóvil en su casa. 20 años después, su papá cumplió la promesa.

Por Mariano Jasovich-Infobae