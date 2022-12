La historia del apasionado y fugaz romance de Pinky y Paul Newman

La histórica conductora reveló tiempo atrás la aventura romántica que tuvo con el famoso galán de Hollywood cuando se encontraba en Argentina como invitado de honor en el festival de cine de Mar del Plata.

Corría el año 1962 y en ese momento se llevaba a cabo la 5ta Edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Lidia “Pinky” Satragno estaba en la mítica ciudad balnearia para cubrir el evento, mientras que Paul Newman, uno de los actores más famoso de Hollywood de todos los tiempos, presentaba su película El Buscavidas, como invitado de honor. Este encuentro daría lugar a un fugaz pero intenso romance, en un momento oscuro de la vida de “la señora televisión”.

En una nota autobiográfica, la legendaria conductora de radio y televisión -que este jueves falleció a los 87 años– recordó el corto tiempo que estuvo con el ganador del Oscar, a quien llamó su “ángel salvador”. Luego, en una entrevista de 2019 con Mariana Fabbiani en El diario de Mariana, profundizó en su historia de amor con el actor, que ocurrió poco después de haber intentado suicidarse.

Pinky Satragno junto a su amigo y colega, Cacho Fontana.

“En 1962, yo estaba más rayada que un plumero. Había intentado matarme y Canal 9 tenía una inversión muy grande en mí, estaban desesperados. El gerente venía a mi casa a darme de comer en la boca”, señaló Pinky. Entonces, contó que la enviaron a Mar del Plata “para que se distrajera” pero finalmente no pudo hacer la transmisión por problemas técnicos. De todas formas, quisieron que se quedara en el festival.

“Estaba con una amiga, Micu, y fuimos a un almuerzo del club de golf. Me sentaron en la cabecera, una silla libre y en la otra, Micu. De pronto apareció Paul Newman y se sienta al lado mío“, recordó. En ese momento, la presentadora tenía 27 años y el galán estadounidense, 37.

“Me pidió que lo acompañara a la fiesta de la película. Empecé a decirle que no, pero mi amiga me dio una patada y le terminé diciendo que sí. El estaba fascinado porque las mujeres le metían mano y a veces lo lastimaban. Y si iba conmigo, le abrían paso“, agregó. La también ex modelo y periodista admitió que era una época complicada para ella y que el actor lo había notado y la había salvado de que un auto la atropellara. “Le pidió al chofer que nos llevara a dar una vuelta grande y fuimos de Constitución al Faro”.

Paul Newman, el galán de ojos azules más famoso de Hollywood.

“¿Si me gustaba? No lo había tenido en cuenta. ¿Si pasó algo con él? Pasó de todo. Me dio todos sus números de teléfonos”, le dijo con picardía a Fabbiani.“Pero yo no los usé nunca. Ese era el acuerdo que teníamos. Nos dijimos que una aventura era algo que empezaba y terminaba, y era perfecto. Yo era asquerosamente famosa y él, ni hablemos: era el hombre más famoso del mundo”, cerró.

Años atrás, en diálogo con Luis Ventura, al ser consultada sobre este romance sintetizó: “Era un sol, de ojos azules ¿Si me hizo latir el corazón más rápido que lo habitual? Sí, pero fue al unísono, fue mutuo“.