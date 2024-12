La historia de la actriz para adultos más buscada del país: la reacción de sus papás al saber a qué se dedica

Meg Vicious tiene 23 años, creció en Hurlingham y actualmente vive de la venta de su contenido erótico. “Me suele incomodar que crean que por dedicarme a hacer porno merezco menos respeto”, dijo a TN.

En la localidad bonaerense de Hurlingham, en el seno de una familia numerosa y cercana, Melisa creció rodeada de amor y contención, aunque también sufrió las carencias que aceleraron su primera inquietud: qué hacer para modificar su realidad.

A los 23 años, la joven conocida en las redes como Meg Vicious se convirtió en la actriz porno más buscada y con más reproducciones en la Argentina. Su historia, sin embargo, no es la de una meteórica aparición en un mundo sin tabúes, sino la de una mujer que decidió abrir las puertas de su vida y su cuerpo para crear un camino propio, con sus propios términos, sin que sus padres lo supieran.

El sitio para adultos PornHub la distinguió recientemente con una placa que inmortaliza los 100 mil suscriptores alcanzados en la plataforma triple x. Allí también es donde acumula más reproducciones que el resto.

Previo a ese logro, y a conseguir vivir íntegramente de la venta de contenido erótico, Meg trabajó como bartender y luchaba para llegar a fin de mes. “Hasta los 22 me vestía con ropa usada o prestada. Hacía malabares porque apostaba a que esto me iba a salir bien”, dijo a TN.

La joven comenzó a vender contenido erótico a los 18 años (Foto: Instagram @meg_vicious_1.0).

Su fama creció de tal manera que sus padres se enteraron por otra persona a qué se dedicaba su hija. Precisamente fue su mamá quien recibió un video suyo teniendo sexo. “Ocurrió en plena pandemia y recién vi a mis padres al mes de ese episodio. Me preguntaron si era yo y si estaba todo bien. No tuve que dar explicaciones”, recordó.

Actualmente en pareja con Bob, también actor porno y con quien construyó una relación abierta y no acepta encuentros con terceros a cambio de dinero, a pesar de que le han llegado numerosos ofrecimientos de deportistas, cantantes y famosos del exterior que hasta le han puesto a disposición un jet privado para pasar un fin de semana en Miami.

Meg se muestra como una mujer que ha tomado las riendas de su vida, pero que desde su experiencia está lejos de vender un cuento de hadas: eligió vivir a su manera pero también alerta y aconseja qué caminos no tomar para que todas las elecciones sean libres e independientes, como las escenas que ella misma graba y edita. Meg también aclara que es demisexual; es decir, una persona incapaz de sentir una atracción sexual sin forjar vínculo emocional.

—¿Cómo empezaste?

—Desde chica me interesaba mucho la fotografía y el maquillaje artístico, pero como tenía una estética alternativa, con piercings y pelo de colores, era difícil que alguna agencia de modelaje me tomara. Empecé a seguir a otras personas que vivían de las redes y me encontré con chicas que trabajaban para plataformas de contenido erótico. A los 18 años, justo cuando empezó la pandemia, me lancé a la creación de contenido.

—¿Ahí comenzó tu relación con tu novio?

—Sí, empezamos a grabar juntos antes de ser pareja. Nos conocimos como amigos. Él también estaba solo durante la pandemia y coincidimos en empezar a crear contenido en ese momento. El primer video que subimos a Pornhub tuvo 5000 reproducciones en una noche. Lo hicimos sin saber cómo funcionaba la plataforma, y a los pocos días nos lo bajaron, porque yo no había presentado todos los documentos que pedían.

Actualmente vive con Bob, su novio, también actor porno (Foto: Instagram @meg_vicious_1.0).

—¿Fue complejo manejar la exposición de tu trabajo con tu familia?

—Yo crecí sin tabúes. En la secundaria ya hablaba de sexualidad y de erotismo. Mis padres se enteraron de mi trabajo cuando un video se filtró y fue mostrado a mis familiares. Mis hermanos lo aceptaron, pero mis padres no sabían cómo manejarlo al principio. Ellos no hablan mucho sobre mi trabajo, pero me aceptan. Mis hermanos saben todo, aunque mis padres no parecen saber el alcance de lo que hago.

—¿Tu papá qué dijo?

—El mismo día que se enteró mi mamá, se enteró mi papá. Porque a los dos les mostraron el video. Mi papá fue a preguntarle a mi mamá ‘che, ¿esto es verdad’. Mi mamá le dijo que soy mayor de edad y puedo hacer lo que desee.

—¿Cómo fue tu vida antes de empezar a grabar contenido?

—Mi familia era pobre, pero siempre fui feliz. Desde los 15 años ya tenía la preocupación de cambiar mi futuro, y desde los 18 busqué una forma de ser independiente sin tener que seguir un horario tradicional o hacer una carrera larga. Y decidí hacer porno completamente convencida.

—¿Y qué cosas no harías en el porno?

—No haría cosas con personas que no conozca. Podría participar en una escena con muchas personas, pero solo si las elegí personalmente antes de la grabación.

La joven tiene 23 años. (Foto: Instagram @meg_vicious_1.0).

—¿Viviste situaciones incómodas durante alguna grabación?

—No he tenido muchas experiencias malas, aunque en una producción una chica rompió un límite que había acordado, lo que me hizo sentir incómoda. Pero decidí seguir grabando porque no era tan grave.

—¿Cualquier persona puede dedicarse a esto?

—Sí, definitivamente. Creo que cualquiera puede trabajar en esto, independientemente de su tipo de cuerpo. Siempre hay un público para todo tipo de fetiches. Antes, las productoras grandes tenían una imagen muy estandarizada de lo que querían mostrar, pero hoy en día hay un abanico mucho más amplio de contenidos.

—Sin embargo se sigue ponderando la hegemonía corporal…

—Sí, es verdad. Pero por ejemplo yo no tengo el cuerpo “ideal”, no estoy operada, y logro hacer las mismas vistas que otras personas que tienen contratos grandes y cuerpos más estandarizados.

—¿Y a qué le atribuís tu éxito?

—Creo que mi éxito tiene que ver con la conexión que genero en el contenido que hago. No tanto con lo físico.

—¿Tu novio es celoso respecto a tus grabaciones con otras personas?

—No, nada que ver. Hay gente que piensa eso, pero no es así. Si hay algo que se va a grabar, lo hablamos antes y después nos mostramos los videos para ver cómo salieron. Hay una especie de interés mutuo en el trabajo del otro, pero no se mezcla con sentimientos de celos o posesión.

La actriz graba sus contenidos con un teléfono (Foto: Instagram @meg_vicious_1.0).

—¿Cómo te sentís cuando él graba con otras personas?

—No me molesta en absoluto. Soy un poco voyeurista, así que a veces si la otra persona me gusta. Pero siempre dentro del marco del trabajo. Sabemos quién va a grabar con quién, y antes de grabar conversamos sobre todo. Luego, cuando él vuelve de un set, me muestra el video y viceversa. Es algo completamente profesional.

—¿Ustedes no graban con cámaras profesionales no?

—Al principio grabábamos con teléfonos simples, como un Samsung J5 Prime o un A52. Hace un par de años compramos un iPhone, pero no usamos cámaras profesionales. A pesar de que algunos colegas optan por equipos más sofisticados, no creemos que eso cambie mucho la experiencia para el público. El contenido más importante es el que se siente auténtico, no la calidad de la grabación.

—¿Cuál es la parte negativa de la industria?

—No sé si negativa, pero al principio estuve dos años grabando sin ganar dinero. Y no la pasaba bien.

—¿Pero algo te incomoda?

—Lo que me suele incomodar de este trabajo es que crean que por dedicarme a hacer porno merezco menos respeto. Que me tratan de inmoral o que no tengo dignidad. Es como que siento que es gente que tiene un pensamiento muy poco empático y muy cerrado, pero bueno, existen y están ahí. Trato de no darles bola.

El sitio PornHub la distinguió por llegar a los 100 mil suscriptores (Foto: Instagram @meg_vicious_1.0).

—¿Y qué consejo podés darle a alguien que está pensando en meterse?

—A la gente que empieza en esto le recomiendo trabajar de manera autónoma, acercarse a otros creadores a preguntarle cómo manejarse. Pero no acercarse desde su perfil personal, sino desde su perfil de trabajo, para que uno vea que es otro colega de laburo. Siempre hay una mano que se extiende y te ayuda, y de repente te va a abrir miles de puertas.

—¿Y desde lo familiar? ¿Aconsejás hablarlo?

—Sí, obvio, en lo posible sí. Preferiblemente hablarlo de antes. Y si tu familia no te apoya, bueno. Capaz no necesitás esa familia, porque realmente si te hace feliz tu trabajo hay que seguir adelante.

—¿Tiene fecha de vencimiento ser actriz porno?

—No, para nada, pero sí soy consciente de que es un mundo volátil. Hoy estoy en el primer puesto entre las argentinas más populares, pero sé que eso puede cambiar. Mi plan es ahorrar e invertir en otras facetas. También quiero abrir un canal de YouTube para mostrar otra parte de mi vida que no tenga nada que ver con el porno. Que la gente pueda conocerme tal cual soy.

Por Mauricio Luna-TN