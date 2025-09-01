La historia de Karina Barbosa, la brasileña que regresó a su país tras unirse al grupo terrorista ISIS en 2016

La única brasileña que logró salir con vida de las filas del Estado Islámico volvió a Pará junto a su hijo, tras nueve años de detención y desplazamientos en Siria, sin cargos en su contra en su país natal

Karina Ailyn Raiol Barbosa, hoy de 28 años, regresó a Brasil esta semana después de nueve años, junto con su hijo nacido en Siria. Tenía 20 años en 2016 cuando, convertida al islam radical, abandonó el estado amazónico de Pará, de donde es originaria, para unirse al Estado Islámico en Siria. La estudiante de periodismo de la Universidad de Belém, en Pará, que se había convertido dos años antes en la mezquita local gracias a un curso de árabe, se radicalizó a través de Internet. El día de su huida, le dijo a su familia que iba a la universidad. La Policía Federal brasileña logró reconstruir su largo viaje hacia el ISIS. Primero Marruecos y luego Estambul, en Turquía, donde los combatientes extranjeros encontraban fácilmente pasadores para cruzar la frontera y llegar a Siria, en llamas por el radicalismo islámico.

Luego se perdió el rastro de la joven. El registro de una brasileña encontrado en una madafa en Siria, las casas en las que el Estado Islámico confinaba a mujeres para ser seleccionadas como esposas por sus combatientes, terminó en nada. Solo en 2018 el Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño confirmó que había sido informado de su detención en una zona desconocida controlada por los kurdos en el norte de Siria. Luego pasó de una prisión a otra hasta llegar al campo de Al Roj, en el noreste de Siria. En 2020, la Defensoría Pública de la Unión presentó una demanda ante la Justicia Federal solicitando que el Gobierno brasileño prestara asistencia a la joven y a su hijo. A principios de 2025, la magistratura aceptó la solicitud y ordenó su repatriación. Dado que en Brasil la mujer no fue acusada de terrorismo ni sospechosa de ningún delito, pudo regresar a su casa en Pará junto con su hijo.

El periodista de la cadena de televisión brasileña Record Yan Boechat, que ha viajado repetidamente a Siria, siguió de cerca su caso. En 2019, las fuerzas kurdas le confirmaron que “al menos seis brasileños estaban prisioneros en Siria. Pero el Gobierno brasileño solo tenía conocimiento del caso de Karina”. Los familiares de la joven le contaron al periodista su progresivo aislamiento antes de la fuga y cómo últimamente se había encerrado en su habitación conectándose constantemente al ordenador y radicalizándose en Internet, como les ocurría en aquella época a muchos jóvenes europeos, hombres y mujeres, que buscaban un islam que definían como “puro”, pero que en realidad era radical. “No nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando, simplemente no veíamos que Karina estaba tomando un camino muy diferente al que habíamos imaginado”, cuenta al periodista su hermana Karen Rayol. Seis meses después de huir de Brasil, Karina se puso en contacto con su familia para decirles que se encontraba en Idlib, Siria, y que se había casado con un joven que había conocido en Internet, un yihadista casado con otras tres mujeres que, según Boechat, “la maltrataba continuamente”.

La joven volvió a desaparecer hasta que se puso en contacto con su familia en 2017 desde Raqqa, donde contó que se había vuelto a casar y que estaba embarazada. El periodista intentó reunirse con ella el año pasado, pero fue en vano, en el campo de Al Roj, gestionado por los kurdos y donde fueron trasladadas 3.000 mujeres y niños acusados de formar parte del Estado Islámico. “Según el director del campo, Haval Rasshed, ella y otras diez mujeres establecieron contacto con excombatientes del ISIS e intentaron huir a Turquía”, para luego ser detenidas por los kurdos y llevadas a una prisión de máxima seguridad, reveló Boechat. “La inteligencia kurda habría encontrado un teléfono móvil, mapas y conversaciones sospechosas. Ninguna de estas informaciones puede confirmarse, ya que en Rojava ninguno de los extranjeros acusados de haber formado parte del ISIS es sometido a un proceso judicial independiente. Vale lo que se cuenta”, concluyó el periodista.

A diferencia de otros lugares de América Latina, como Trinidad y Tobago, que en proporción a su número de habitantes ha producido el mayor número de combatientes extranjeros de las Américas que han luchado en las filas del Estado Islámico, Brasil ha enviado pocos, entre cuatro y seis según diversas fuentes, y todos ellos, al parecer, nunca han regresado a casa. Sin embargo, ya en 2014 se encontraron documentos brasileños en un campo de entrenamiento de Al Qaeda. El caso de los hijos de emigrantes brasileños es diferente. Kaique Luan Ribeiro Guimaraes, residente en Cataluña desde los ocho años, fue detenido en 2014 a los 18 años cuando, junto con dos marroquíes, intentaba entrar en Turquía para luego llegar a Siria. Nacido en el seno de una familia neopentecostal, originaria de Formosa, en el estado brasileño de Goiânia, se había convertido en un centro cultural islámico en las afueras de Barcelona con el nuevo nombre de Hakim. Según la acusación de la fiscalía española, era miembro de una célula yihadista que reclutaba a jóvenes en las cercanías de Barcelona para cometer un atentado. En 2018 fue condenado a ocho años de prisión. Por su parte, Brian de Mulder, hijo de una brasileña, logró alistarse en las filas del ISIS en 2013 con el nombre de Abu Qassem Brazili, el brasileño. Nacido en Bélgica, en Amberes, comenzó a acercarse al mundo islámico con algunos migrantes marroquíes con los que jugaba al baloncesto y a frecuentar Sharia4Belgium, una organización ahora disuelta y declarada terrorista por la justicia belga. Su muerte en combate fue anunciada a la familia en noviembre de 2015 por su esposa Sara, con quien se había casado en Siria. Tenía 22 años.

En 2016, poco antes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, las autoridades brasileñas detuvieron, con la operación Hashtag, a una red de jóvenes brasileños acusados de preparar una serie de atentados que se llevarían a cabo durante el evento deportivo. Algunos de ellos habían intentado anteriormente viajar a Siria. Uno de ellos solo consiguió llegar a Turquía, mientras que otro fue rechazado por las autoridades de Arabia Saudí y se trasladó a Egipto, donde estudió árabe junto con otro joven también implicado en la operación. En 2018, la operación Atila de la Policía Federal brasileña reveló la existencia de una célula internacional hispano-brasileña acusada de reclutar personas para Siria y de planear atentados durante el carnaval de Río de Janeiro y Salvador. Más recientemente, el 11 de junio de 2023, fue detenido por la policía brasileña en el aeropuerto internacional de San Pablo-Guarulhos cuando intentaba unirse al ISIS en Turquía. Fábio Samuel Da Costa Oliveira, un brasileño de veinte años que se hacía llamar Mahmoud al Barazili, había planeado un atentado contra la embajada israelí en Brasilia. El joven, originario de Barbacena, en el estado de Minas Gerais, era simpatizante del ISIS y fue condenado a siete años de prisión por terrorismo y corrupción de menores, ya que intentó involucrar en sus planes a un adolescente.

Históricamente, Brasil ha atraído en el pasado a terroristas de gran calibre. El cerebro de los atentados de las Torres Gemelas, Khalid Sheikh Mohammed, y el propio Osama Bin Laden vinieron a Brasil antes de los atentados, a la Triple Frontera. El país también fue utilizado por Irán y su proxy Hezbollah para preparar los dos trágicos atentados de Buenos Aires en 1992 contra la embajada de Israel y en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en los que murieron 107 personas y cientos resultaron heridas.

También es controvertido el caso del físico franco-argelino Adlène Hicheur. Detenido en Francia en 2009, fue condenado en 2012 a cinco años de prisión, acusado de planear atentados en territorio francés. Una vez cumplida la condena, en 2013 llegó a Brasil, donde, gracias a una beca del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico brasileño, impartía clases de física en la Universidad Federal de Río de Janeiro. El 15 de julio de 2016, las autoridades brasileñas, a pesar de las protestas de la comunidad académica local, lo expulsaron. El hombre siempre se ha declarado inocente. De regreso a Francia, renunció a su nacionalidad francesa y se fue a vivir a Argelia.

A lo largo de los años, la tecnología ha cambiado profundamente las formas de radicalización, incluso entre los brasileños. Hoy en día, la llamada web descentralizada permite reclutar a potenciales lobos solitarios entre los más jóvenes, de cualquier edad y clase social, como también ha revelado el grupo totalmente brasileño Comando 860, en el que se compartía propaganda del Estado Islámico y manuales de guerrilla y fabricación de explosivos. En diciembre de 2024, la Policía Federal brasileña detuvo a Thiago José Silva Barboza de Paula, acusado de mantener contactos con el Estado Islámico y de intentar reclutar a jóvenes para que se unieran al grupo terrorista, a través de este grupo. Los jóvenes brasileños radicalizados también utilizan las redes sociales abiertas, compartiendo a menudo contenidos de grupos neonazis en una mezcla ideológica totalmente fuera de control y, por lo tanto, peligrosa de llevar a la práctica.

En cuanto a la radicalización chiíta, se propaga principalmente a través de clérigos y centros culturales. Se espera que una nutrida delegación iraní acuda la próxima semana, los días 4 y 5 de septiembre, a Río de Janeiro, donde se celebrará la Conferencia de Líderes Religiosos de los Países BRICS, promovida por el Consejo Religioso de Musulmanes de la Federación Rusa, con el apoyo de la Universidad de Estudios Humanísticos Mohamed Bin Zayed (EAU) y la Federación de Asociaciones Musulmanas de Brasil (FAMBRAS). El año pasado se celebró en Kazán una reunión similar con líderes islámicos titulada “Quinta Conferencia Internacional ‘Ruta de la Seda Espiritual. La importancia de los valores religiosos en el Gran Espacio Euroasiático”. Este año también se espera la llegada a Brasil de Mohammad Ali Shomali. Shomali ocupó en el pasado el cargo de representante del ayatolá Khamenei en el Reino Unido durante su mandato al frente del Centro Islámico de Inglaterra (ICE), una mezquita londinense que fue investigada por la Comisión de Beneficencia del Reino Unido por su papel en la promoción del extremismo.

Por Maria Zuppello-Infobae