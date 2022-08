La historia de amor de Sergio “Chiquito” Romero y Eliana Guercio: breve noviazgo, polémicas y súper familia

La mediática y el arquero se conocieron en un boliche, se casaron a los pocos meses y tienen 4 hijos.

Eliana Guercio y Sergio Chiquito Romero conforman una de las parejas más queridas del ambiente. Si bien al principio pocos apostaban por la pareja, ambos están juntos hace 14 años donde construyeron una gran familia con 4 hijos.

Foto: Twitter

LA HISTORIA DE AMOR DE ELIANA GUERCIO Y SERGIO ROMERO

Eliana Guercio y Sergio Romero se conocieron en 2008 en un boliche de Comodoro Rivadavia en donde ella había ido a hacer una presencia. Él se destacaba como arquero en la Selección Sub-20.

Luego de su paso por Racing, Romero había logrado un contrato con el Az Alkmaar de Países Bajos. Guercio, mientras tanto, era modelo y vedette y había participado de los realitys Bailando y Patinando por un sueño. Además formaba parte de la exitosa obra de teatro El Champan las pone Mimosas, de Gerardo Sofovich.

En el boliche ambos sintieron un flechazo inmediato. Se pusieron de novios pero la pareja fue criticada debido a la diferencia de edad. Ella tenía 31 años, él 21. Ambos hicieron oídos sordos y Eliana decidió renunciar a la obra de teatro La fiesta en el Lago para irse a vivir con el futbolista.

LOS INICIOS DEL ROMANCE ENTRE ELIANA GUERCIO Y SERGIO ROMERO

No habían cumplido un año de novios y ya se habían casado en el Registro Civil de Lanús. Luego de dar el sí, Guercio manifestó que “éste es el nacimiento de mi familia, algo mucho más importante que mi carrera profesional”.

Luego de su casamiento, la pareja se mudó a Europa y pasaron por varios países de ese continente debido a los constantes cambios de club para Chiquito Romero, pretendido por equipos de talla grande.

Desde entonces se instalaron en Europa por los cambios de clubes de Chiquito: estuvieron en Países Bajos, Italia, el principado de Mónaco, Inglaterra y Venecia como última experiencia.

A dos años de iniciar su romance nació la primera hija de la pareja llamada Jazmín. En el 2012 llegó Chloe y 4 años más tarde Meghan. En febrero de 2022 se amplió la familia con la llegada del primer varón llamado Luca Gael.

EL DÍA EN QUE ELIANA GUERCIO CHICANEÓ A RIHANNA

Durante el Mundial de Brasil en 2014, Sergio Romero defendió los colores de la Selección Argentina con brillantes atajadas. En la semifinal frente a Holanda, el partido había terminado 0 a 0 y llegaba la hora de los penales.

Chiquito se hizo gigante al atajar dos penales y mandar a la Selección a la gran final ante Alemania. No solamente los hinchas quedaron obnubilados por la actuación de Romero, sino que también Rihanna, una de las cantantes más conocidas, se hizo eco del partido.

En las redes sociales, la artista oriunda de Barbados, comentó que “Romero is on point -está a punto”. Sorprendida por los halagos hacía su marido, Eliana bromeó con que “si salimos campeones, se lo presto una semana”.

En una entrevista en 2014, Eliana además dijo que “bueno, tampoco es la única chica a la que le gusta el bombón de mi marido. Comparto: a un montón nos mueve la estantería. Hay confianza”.

Fiel a su estilo, Guercio reveló que “Rihanna tiene razón, Sergio está a punto. Que Rihanna haya elogiado a mi marido, me encanta. Tiene mucha razón, Sergio está a punto, es hermoso por dentro y por fuera. Y además, es un excelente padre. Agradezco a Dios la familia que formamos juntos”.

Pero luego de esa chicana, Guercio declaró que “cuando googleé y vi que habían más fotos de ella con él que mías con él, ahí no me gustó tanto. Lo peor de todo es que desde que apareció le decía ‘mira esta negra, el lomazo que tiene’, a él no le gustaba tanto pero después me dijo ‘es linda’. Ahora me quiero matar”.

Sobre comentarios negativos que recibió Romero en la final del mundo ante Alemania, la vedette fue contundente y opinó que “las críticas que recibió Sergio fueron duras, pero a él lo fortificó y lo hizo laburar muchísimo, con más ganas. Están todos muy contentos, él lo toma muy natural, es cero revancha, es muy buena gente, yo sería distinta”.

LA VUELTA DE ELIANA GUERCIO Y SERGIO ROMERO A ARGENTINA

Luego de su paso por Venecia, Chiquito Romero atajará en Boca a los 35 años y eso generó la vuelta de Eliana Guercio a la Argentina después de mucho tiempo. Si bien la noticia de ser refuerzo del Xeneize causó bronca en Racing, la modelo recurrió a sus redes sociales para desmentir una información.

En conferencia de prensa, el arquero señaló que “todos somos muy pasionales, pero esto es un trabajo y yo tengo que trabajar. Tengo familia e hijos. Era un paso importante en mi carrera tener continuidad y es muy difícil decirle que no a Boca. Si me hubiese llamado Racing también hubiera dicho que sí, pero esa propuesta nunca llegó. Sabrán ellos dónde tienen que ir a tocar el timbre”.

Sin embargo, Eliana posteó una historia en su cuenta de Instagram donde dijo que “¡Basta de mentiras! Propuestas para venir a Racing: CERO. Sí, señores, 0 (cero) en 15 años. Esa es la verdad”.