La historia de amor de María Becerra y J Rei

La pareja de artistas se conoció hace un año atrás a través de redes sociales, cuando la ‘nena de argentina’ lo etiquetó al cumbiero en una publicación. Desde entonces son inseparables y ambos se han dedicado canciones en sus discos.

María Becerra (23) y Julián Reininger (23) son una de las parejas del momento. Las estrellas de la música urbana se conocieron hace un año atrás a través de redes sociales, cuando la ‘nena de argentina’ etiquetó al creador de Tu Turrito en una historia de Instagram.

“El primer día que hablamos ella me había etiquetado en Instagram porque estaba escuchando mi canción, Tu Turrito. Entonces le respondí: ‘Bien, ahí. Gracias’. Y me contó que justo estaba por tocar, entonces esperé a la noche y le pregunté cómo le había ido. ‘Mal, ¿queres que te cuente?’, me contestó. Y me mandó once audios de un minuto. Listo. Cuando me mandó todo eso supe que le tenía que prestar mucha atención. Ya era la jefa”, comenzó recordando J Rei en una entrevista a Luzu TV.

Luego de este cruce de palabras los jóvenes continuaron hablando y seis días más tarde J Rei se animó a dar el primer paso e invitó a salir a María Becerra. “La fui a buscar a la 1.30 de la mañana a Capital porque yo vivo en Zona Oeste. Fuimos a casa. No estaba nervioso porque habíamos conectado mucho por teléfono, pero cuando llegamos a casa me di cuenta que me habían cortado el wifi y el servicio de televisión que es el mismo”, recordó avergonzado el músico por la situación.

“Así que dije:’bueno pongo unos temitas con el parlante inalámbrico’. Lo fui a buscar y me di cuenta que había quedado en el bolso que llevo a las giras sin batería. Así que tuve que remarla un montón. Y como si fuera poco, yo vivo en un barrio privado en el que los locales cercanos los lunes no abren, así que no había nada para comer”, continuó.

“Entoces le dije que le cocinaba algo, porque yo siempre en mi casa tengo patys, nuggets, fideos, pero quería hacerle algo más elaborado. Quería hacerle una boloñesa al menos, pero después me acordé que ella no come carne. Entonces me puse a pensar y le dije: ‘te hago una pizza’. Y me puse a las 3 de la mañana a amasar una pizza con ella hablándome al lado de la vida”, reveló sobre en la forma en que supo demostrarle su amor y con la que terminó por conquistarla.

Una cita con un piano

“Al rato nos pusimos a tocar el piano, cantamos un montón de canciones y a las 6 de la mañana la llevé a su casa. En ese viaje yo sentía que ya había conectado un montón y me salió decirle: ‘te quiero’“, se sinceró J Rei.

J Rei y María Becerra disfrutando de una tarde de mates. Foto: Instagram.

En muy poco tiempo, María Becerra y J Rei se volvieron muy unidos tanto que en su último disco Mary decidió dedicarle un tema. “El tema “Cuando hacemos el amor” es una canción que escribí para mi pareja. Es muy especial. Es todo lo que yo siento por él y lo que me hace sentir”, contó en diálogo con Teleshow

“La verdad es que estoy muy enamorada. Soy así. Cuando me enamoro, me enamoro full. Soy muy intensa. Por un lado está muy bueno, pero por otro no sé qué tanto. Es como que ya no lucho contra eso. Soy así y ya está. Soy intensa, y me gusta” dijo María.

Aunque tanto María Becerra como J Rei tienen vidas muy ocupadas por sus interminables compromisos laborales, disfrutan de momentos juntos cada vez que se encuentran en Buenos Aires. A su vez, en noviembre de 2022 decidieron organizar sus primeras vacaciones juntos al Caribe, donde se los pudo ver muy enamorados tomando sol y disfrutando de la playa.

María Becerra y J Rei de vacaciones en el Caribe. Foto: Instagram.

Otra de las cosas que adora María Becerra de su novio es que tiene una increíble relación con sus padres y hermanos, por lo que ha asistido a muchas reuniones y eventos familiares en las que no perdió la oportunidad de sacar un micrófono y un parlante e invitar a todos los presentes a realizar una divertida sesión de karaoke.