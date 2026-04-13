La hipoteca avanza: estalló la interna libertaria por los créditos hipotecarios

Los préstamos del Banco Nación generaron una grieta inesperada: funcionarios beneficiados y debate público en redes. El parteaguas de Pettovello.

El 15 de diciembre de 2025 se aprobó el crédito hipotecario número 20.000. Aquel hito fue celebrado por el Gobierno e incluso fue anticipado en el canal de streaming Carajo por el funcionario Felipe Núñez, que era uno de los beneficiados de esos primeros 20 mil créditos. Hoy esa cifra, según informó el ministro de Economía Luis Caputo, asciende a 27 mil préstamos entregados.

En ese momento fue presentado como un logro de gestión. Pero nada hacía prever que meses más tarde los créditos estarían en el ojo de la tormenta porque una serie de funcionarios libertarios se subiría a la ola hipotecaria generando discusiones internas.

Para comprender la magnitud del conflicto dentro del Gobierno es necesario poner como telón de fondo la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que compró dos casas sin vender la propia y pagó viajes en avión privado en el lapso de un año, teniendo el sueldo congelado y usando jubiladas como prestamistas. Entonces, cuando aparecieron más funcionarios beneficiándose de las inmejorables tasas de financiación del Banco Nación, los fantasmas de nuevos “Adornis” comenzaron a crecer.

Ahí se abrió la discusión interna. En el equipo económico nunca dudaron. La línea fue clara desde el principio: los créditos cumplían con los requisitos, los beneficiarios calificaban y no había irregularidades formales. Para Caputo, haber accedido a uno de esos créditos no era un problema, sino un mérito. Una señal de que el sistema funcionaba bajo criterios objetivos.

Pero esa lectura no se replicó en todo el Gobierno. En otros despachos el análisis fue menos técnico, como demuestra el caso de Sandra Pettovello, quien tomó una decisión que sorprendió incluso a su propio equipo. Echó a su jefe de Gabinete, que estaba en la lista de los que habían pedido un crédito para primera vivienda. La salida de Leandro Massaccesi no cerró la discusión. La amplificó. Porque dejó expuesta una diferencia de criterios difícil de disimular. Pettovello, que disfruta de diferenciarse en la estructura del Gobierno, intentó adelantarse y marcarle la cancha a todos sus pares.

En la lista de los que pidieron créditos hay funcionarios que responden a Santiago Caputo, Martín Menem y al propio Luis Caputo. Mientras desde Economía defendían la política de créditos, en Capital Humano se aplicaba una sanción concreta por haber accedido a uno de ellos. La falta de una posición unificada empezó a notarse en reuniones y conversaciones informales. Incluso el propio presidente Javier Milei defendió el otorgamiento de créditos en redes sociales y en una entrevista que le dio al ex CEO de la empresa Syngenta, Antonio Aracre.

Debate abierto

En redes sociales, la discusión también giraba en torno a buscar contradicciones discursivas del propio Gobierno. Por ejemplo, los funcionarios recibieron críticas porque se estaban beneficiando de las instituciones que venían a destruir. El Banco Nación estaba entre las empresas estatales que se buscaban privatizar y que luego, tras negociar la ley bases en el Congreso, se quitó de la lista. Los más mencionados en redes eran los casos de Juan Pablo Carreira, cofundador de La Derecha Diario y director de Comunicación Digital del Gobierno, y Felipez Núñez, director en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), quienes son activos usuarios de X (ex Twitter).

La dinámica del Gobierno está atravesada por internas. La más conocida es la que protagonizan Karina Milei y Santiago Caputo. Los Menem son parte de esa puja y están en el bando de la hermana presidencial. Luis Caputo no suele meterse en esas discusiones, pero es familiar de Santiago. En estas trifulcas, Pettovello nunca quiso ponerse de ningún lado. Siempre se sintió distinta. Pero esta vez, su posición intransigente la dejó en la vereda de enfrente de todos. Cada uno con sus argumentos, pero todos defendiendo a sus equipos. Ahora lo que queda de este caso es una causa judicial en la que se investiga el rol de los funcionarios del Banco Nación y los procesos de otorgamiento de los créditos. Como en cada Gobierno, las polémicas se terminan dirimiendo en Comodoro Py.

Caputo y Furiase | Foto:CEDOC

Por Rodis Recalt-Revista Noticias