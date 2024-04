La hija de Tom Cruise cumple 18 años: una década sin ver a su padre, USD 400 mil al año y la sombra de la cienciología

Suri Cruise, la hija del actor de Top Gun y Katie Holmes, fue famosa desde antes de nacer. Tuvo todo, menos el cariño de su padre. Su curiosa participación en películas y el arreglo económico con la mega estrella para que no hable de su paso por la Cienciología

Suri saltó a la fama casi en el mismo momento que nació: a los cinco meses de vida apareció en la portada de Vanity Fair con sus padres, “la pareja perfecta”. Fotografiada por Annie Leibowitz, la tapa muestra a Cruise envolviendo a la bebita en su chaqueta mientras Holmes mira hacia abajo con adoración. Poco se sabe sobre ella ahora. Desde cantar en películas hasta prepararse para una carrera en el mundo de la moda, Suri Cruise llega a la edad adulta “totalmente alejada de su papá”, desde los ocho años.

Una estrella antes de nacer

La relación de Tom Cruise y Katie Holmes tomó por sorpresa al mundo a principios de la década del 2000, y su historia de amor se convirtió en alimento para los medios de todo el mundo. Durante una aparición en The Oprah Winfrey Show en mayo del 2005, Tom incluso saltó al sofá de la presentadora y proclamó su amor por la actriz de Dawson’s Creek. Aquel momento fue tan loco que la gente sigue hablando de él hoy en día. Cinco meses después, la revista People informó que TomKat esperaba su primer hijo en común.

La emoción del mundo de la farándula era tal que, en 2005, los premios Golden Raspberry introdujeron una categoría especial llamada “Objetivos sensacionalistas más aburridos”, que fue otorgada a “Tom Cruise, Katie Holmes, el sofá de Oprah Winfrey, la Torre Eiffel y el ‘bebé de Tom’”, en referencia a Suri. La pequeña nació un mes después de la ceremonia, lo que la convierte en la primera (y, a partir de 2022, la única) persona en ganar un Razzie antes de nacer.

Fue en ese momento cuando la apuesta por los paparazzi pareció alcanzar su punto álgido. No sólo la gente quería ver fotos de Katie embarazada, sino que el mundo estaba impaciente por conocer a la versión estadounidense de un bebé de la “realeza”. Seis meses después, el 18 de abril de 2006, Suri Cruise hizo su gran entrada. Aunque, Tom y Katie decidieron mantener en privado los primeros meses de vida de su hija. El mundo estaba atento para ver a la primera hija de Hollywood, y algunos incluso se preguntaban si algo iba mal por la falta de fotos. Pero, Suri debutó oficialmente para las cámaras en octubre del 2006, y quedó claro que no pasaba nada.

La tapa de Vanity Fair donde Tom Cruise y Katie Holmes presentaron a Suri

Los famosos procrean… y ellos se juntan

Cuando Katie Holmes dio a luz a Suri en el Hospital St. John el 18 de abril de 2006, otra estrella se encontraba allí esperando la llegada de su pequeña: Brooke Shields. Al principio, la modelo pensó que los helicópteros que sobrevolaban estaban afuera por ella, y en The Jenny McCarthy Show recordó, “Pensé: ‘¡Esto es un escándalo! ¿Quién alertó a los medios? ¿Puedo simplemente tener un bebé?’” La hija de Shields, Grier, nació el mismo día que Suri. Gracias a que Tom Cruise y Shields fueron capaces de ser amables y amigarse después de su desacuerdo sobre los medicamentos para la depresión, Suri obtuvo una invitación a la primera fiesta de cumpleaños de Grier. Según People, las dos se convirtieron en confidentes muy cercanas, comenzaron a salir regularmente y hasta “matchear” su ropa. Una fuente le dijo a People, “A Suri y Grier les encanta pasar tiempo juntas. Incluso duermen siestas en la misma cuna”.

En 2008, se hizo amiga de algunos otros niños famosos. People informó que ella y sus padres pasaron el Día de Acción de Gracias de ese año con David y Victoria Beckham, y Suri congenió con Cruz, hijo de los Beckham, apenas un año mayor que ella. No pasó mucho tiempo para que el Nacional Enquirer evocara una historia sobre que Suri se había enamorado de Cruz. Una fuente le dijo al tabloide, “Ella se ilumina cada vez que él está cerca”.

Otra imagen de la producción de la pareja de estrellas con su hija. Suri encandiló a la prensa

Las cámaras la adoraron

Tom Cruise y Katie Holmes compartieron las primeras fotos de su hija en un impresionante reportaje publicado por Vanity Fair. Fotografiada por Annie Leibovitz, Suri parecía feliz en las imágenes. La foto de tapa mostraba a la niña rebotando en brazos de su padre, con su madre mirando alucinada. En las páginas interiores de la revista, la pequeña se convirtió en una estrella. Apareció en un impresionante despliegue de 22 páginas junto a sus padres, sonriendo y mirando a la cámara como si estuviera hecha exactamente para ese momento. Y nadie quedó decepcionado. Millones de personas vieron las primeras fotos de la mini Cruise, y el medio batió un récord en un día, ya que las imágenes recibieron más de cuatro millones de visitas en su sitio web.

Tras la aparición de las primeras fotos de Suri, parecía que sus padres no hacían mucho por mantenerla oculta al mundo. De hecho, solían llevarla a diversos actos, donde la fotografiaban constantemente. No sólo la cámara la adoraba, sino que ella también adoraba a la cámara. Hay montones de fotos en las que mira directamente al objetivo, sonríe e incluso posa. Pero, a medida que su hija fue creciendo, Katie hizo todo lo posible por protegerla de los paparazzi. En una entrevista de abril del 2023 con Glamour, su madre dijo, “Lo que fue realmente importante para mí con mi hija, porque era tan visible a una edad temprana, es que me gusta mucho protegerla”.

Un paseo en familia. Desde los ocho años, la niña dejó de ver a Tom Cruise

Fashionista nata

A los 5 años, Suri empezó a interesarse por la moda. En junio del 2011, Daily Mail informó que la chiquita tenía una impresionante colección de zapatos valuada en 150.000 dólares. Además, poseía algunas piezas únicas en su armario, incluidos diseños personalizados de artistas como Marc Jacobs y Christian Louboutin.

Aparte de su armario, parecía bastante interesada en la moda en general y empezó a opinar sobre las elecciones de ropa de su madre. En una entrevista del 2011 con la revista Elle, Katie comentó sobre el sentido de la moda de su hija, “Me dice lo que piensa. Por ejemplo, hoy llevo unos pantalones de color marrón, y me dijo, ‘no me gustan tus pantalones. Para luego agregar, ‘tienes que ponerte estos zapatos’, o, ‘qué bonito mamá, ponte esto’. Tiene muy buen ojo’”.

Al año siguiente, volvió a aparecer en Vanity Fair, esta vez con detalles de algunos de sus conjuntos más elegantes. Sí, una niña de 6 años consiguió su propio artículo en Vanity Fair gracias a su gusto por la moda. Desde sus vestidos hasta sus elegantes abrigos y zapatos, Suri era una fashionista andante.

Desde que nació, Suri se convirtió en un ícono de la moda

Asistió a la escuela de Will Smith

En 2011, Suri comenzó el jardín de infantes en New Village Leadership Academy, o NVLA, en Calabasas. La escuela privada fundada por Will Smith y Jada Pinkett-Smith. Según se informó, a los estudiantes se les permitía el lujo de aprender a su propio ritmo, lo cual fue un gran beneficio para Suri. Pronto hubo rumores de que la NVLA tenía vínculos con la Iglesia de Cienciología. En una entrevista con el Daily Beast, la ex ciencióloga Leah Remini la llamó “una escuela de Cienciología” y los antiguos profesores afirmaron que a los estudiantes se les enseñaba utilizando materiales y métodos de aquella doctrina. Sin embargo, un representante de la NVLA le dijo a X17 que la academia no estaba afiliada a la religión de Tom Cruise.

También se especuló que la educación de Suri influyó en la separación de sus padres. Después de que Holmes solicitó el divorcio en 2012, un exfuncionario de Cienciología le explicó al Independent, “Suri está llegando a una edad en la que se educa lo suficiente como para quedar atrapada en esa fe”. Ese mismo año, Holmes inscribió a su hija en Avenues, una costosa escuela privada de Manhattan. Un año después de perder a su alumna estrella, la NVLA cerró.

Connor, Isabella y Suri, en una rara foto donde se ve a los tres con su padre, Tom Cruise

Padre ausente

Un mes después de que el matrimonio de Holmes con Cruise terminara en 2012, Tom llevó a Suri al Typhoon Lagoon, uno de los parques de agua de Disney. Fue fotografiado siendo un padre atento durante la salida. El protagonista de Misión imposible y su hija pasaron un día divertido e incluso se los vió chapoteando juntos en las piscinas del lugar. Sin embargo, en 2016 US Weekly informó que Tom y Suri no habían sido vistos juntos nuevamente desde entonces.

Cuando Tom llevó a Bauer Media Group a los tribunales por un informe de In Touch que afirmaba que había “abandonado” a Suri, se vio obligado a admitir que su relación con la Iglesia de Cienciología fue un factor que contribuyó a la decisión de Holmes de divorciarse. Según El reportero de Hollywood, confirmó en una declaración que Holmes sentía que necesitaba proteger a su hija de la religión. Si bien Holmes se mantuvo callada sobre la relación de su ex con Suri, su representante lo negó en un informe que afirmaba que la pequeña había visitado a su padre el día de Navidad. El representante le dijo a E! Noticias, “Holmes y Suri pasaron la tarde de Navidad visitando a niños en un hospital local en Los Ángeles”.

Según Interview, ella y su madre escaparon de la cienciología después de que se reveló que Suri sería separada de su mamá durante 6 semanas en un crucero; Katie se opuso a esto y las dos abandonaron la cienciología. Según el medio, aunque Suri y Tom no están en contacto, su padre acordó pagarle a Holmes 400.000 dólares anuales hasta que su hija cumpla 18 años. Con la llegada de su cumpleaños, la pregunta de si Suri volverá a la vista del público y a su padre sigue en pie. Katie firmó acuerdos de confidencialidad durante el divorcio, en el cual se le prohibía hablar sobre Cienciología y su matrimonio con Cruise. Debido a la corta edad de Suri en ese momento y su incapacidad para firmar formalmente ningún documento, a los 18 años, Suri ya puede hablar abiertamente sobre su relación con su padre y la Cienciología.

Cruise es considerado la figura más famosa e influyente de la Cienciología. La prominencia de Cruise en el grupo ha generado preocupaciones sobre las acciones que no pudieron tomar contra Holmes y posiblemente contra la otra ex esposa de Cruise, Nicole Kidman. Los miembros que se van son considerados “personas represivas” y los que quedan no pueden mantenerse en contacto con ellos. Desde su matrimonio con Kidman, los otros hijos de Cruise, Bella y Connor Cruise, han mantenido una relación con su padre, aún después de que sus padres se separaron. Según los informes, Bella y Connor tienen una relación tensa con Kidman.

Katie Holmes y su hija Suri (Credito: The Grosby Group)

Trabajando con mamá

Cuando Suri tenía sólo dos años, su papá le dijo a Extra que a su hija le gustaba cantar. En un universo alternativo, tal vez padre e hija hubieran actuado juntos en una secuela de Rock of Ages. Después de todo, en una entrevista con The Mirror, Cruise dijo que una de las razones por las que quería jugar a ser rockero es porque a Suri y a su madre les encantan los musicales. Pero, con un padre totalmente ausente, fue Holmes quien finalmente convenció a Suri para que muestre su talento como cantante en uno de sus proyectos.

Suri canta el clásico melancólico Blue Moon en Alone Together, una película de 2022 escrita y dirigida por su madre. Sin embargo, ella no aparece en la película; su voz figura en sus créditos iniciales. En una entrevista con Yahoo! Entertainment, Holmes elogió el desempeño de su hija y dijo, “Siempre quiero el más alto nivel de talento. ¡Así que se lo pregunté! Ella tiene mucho talento”.

Los créditos finales de la película de Holmes Rare Objects (2023), también incluyen el canto de Suri, llegó a las plataformas de streaming, y se rumorea que la escucharemos mucho más en el futuro. La actriz le dijo a Glamour, “Espero que siempre haga algo en mis películas. Siempre le pregunto… Es muy significativo para mí tenerla allí, porque ella es mi corazón”.

El mundo vió crecer a esta niña súper famosa, y la mayoría de la gente quiere lo mejor para Suri mientras se embarca en nuevas oportunidades y se forja su propio camino. Siempre contará con el amor y el apoyo de su madre, que no hizo más que ayudarla a dar forma a la mujer en la que se está convirtiendo. En una entrevista con Town & Country, Katie habló sobre su hija, “Cada día, los niños se alejan un poco más de tí. Eso es algo positivo. Deberían ser cada vez más independientes, pero es desgarrador. Quieres que se queden contigo para siempre, pero tienes que hacer todo lo posible para darles lo que necesitan, y luego se van”.

Por otro lado, es sabido que “el bueno” de Tom Cruise todavía envía regalos de cumpleaños a su coprotagonista de La Guerra de los Mundos, Dakota Fanning, lo cual a las claras podría hacerlo ver como uno de los tipos más comprometidos y amables de Hollywood. Hablando con Harper ‘s Bazaar, Dakota Fanning dijo que cada 23 de febrero, desde hace diez años, recibe un regalo de Tom Cruise. Pero qué hay del actor de Misión imposible con su propia y legítima hija. Eso mismo se pregunta Suri desde hace varios años, y más ahora cuando está cumpliendo la mayoría de edad.

Por Cynthia Serebrinsky-Infobae