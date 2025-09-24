La hija de Ben Affleck reclamó en la ONU mantener el uso de barbijos contra el Covid

Con 19 años, Violet Affleck, estudiante de Yale e hija del actor Ben Affleck, defendió el uso de barbijos y llamó a los gobiernos a garantizar aire limpio en espacios cerrados.

La joven activista Violet Affleck, hija de los actores Jennifer Garner y Ben Affleck, habló este martes en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York durante el evento Healthy Indoor Air: A Global Call to Action. Con apenas 19 años y estudiante de primer año en Yale, la adolescente reclamó que se mantenga el uso de barbijos y otras medidas preventivas para proteger la salud pública, más de cinco años después del inicio de la pandemia de Covid-19.

“Es negligencia en su máxima expresión mirar a los niños a los ojos y decirles: ‘Sabíamos cómo protegerlos y no lo hicimos’”, expresó durante su intervención. Affleck cuestionó el retorno a la normalidad “a cualquier precio” y denunció que los adultos han ignorado las secuelas del virus, en particular el long Covid.

En su discurso, Violet sostuvo que el aire filtrado debe ser considerado un derecho humano, al igual que el agua potable. “Podemos crear infraestructuras de aire limpio que sean tan obvias y necesarias, que los niños del futuro ni siquiera se pregunten por qué hacen falta”, dijo.

La activista instó a los gobiernos a invertir en sistemas de ventilación, distribuir barbijos de manera gratuita y garantizar licencias pagas por enfermedad y cobertura sanitaria universal. “Nuestro presente está siendo robado delante de nuestros ojos”, remarcó.

No es la primera vez que Violet alza la voz en espacios públicos. El año pasado habló ante la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles para exigir medidas contra el Covid prolongado, incluyendo la instalación de filtros de aire, luz Far-UVC y barbijos disponibles en centros médicos y edificios gubernamentales. En esa ocasión advirtió que las leyes que restringen el uso obligatorio de tapabocas ponen en riesgo a las comunidades más vulnerables.

Además, publicó un artículo en Yale Global Health Review en el que analizó la respuesta de Los Ángeles frente a la pandemia y su relación con la crisis climática. Allí argumentó que el combate contra la desigualdad sanitaria y la emergencia ambiental son causas interconectadas.

La hija mayor de Ben Affleck hizo de su vida cotidiana una extensión de su militancia. Ha sido fotografiada en numerosas ocasiones usando barbijo, incluso cuando era la única de su familia en hacerlo. También suele acompañar sus posturas con gestos simbólicos: el año pasado, por ejemplo, usó un suéter con una sandía en apoyo a Palestina, lo que provocó un aumento en la demanda de esa prenda de la marca Wear the Peace.

En otra aparición pública, se la vio con un vestido de verano rosa y un ejemplar del libro The Viral Underclass de Steven W. Thrasher, un estudio sobre desigualdades en salud a nivel global.

Aunque todavía es estudiante universitaria, Violet Affleck empieza a consolidar un perfil como referente juvenil en temas de salud pública y justicia social. Su irrupción en la ONU la posiciona como una voz crítica en un debate que muchos gobiernos dan por cerrado.

Con su mensaje, la joven recordó que la pandemia no es solo un capítulo pasado, sino una lección pendiente: “Cada cadena de transmisión que rompemos es una victoria. Y cada grado de calentamiento que evitamos también lo es. Es hora de unir esas luchas”.

