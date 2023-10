La hermana de Charly García reveló cómo está su salud

Josi García Moreno desmintió los dichos acerca del “entorno” familiar, aunque reveló un alentador signo en su tratamiento.

La hermana de Charly García rompió el silencio y reveló cuál es su verdadero estado de salud, luego de que se dieran a conocer diferentes críticas hacia su familia por el tratamiento de rehabilitación que atraviesa el músico.

En el último programa de PH, la actriz Nacha Guevara lanzó una fuerte afirmación sobre el presente del icono del rock nacional y sostuvo que “está muerto en vida“. “Es un autómata, es un robot”, enfatizó.

Sin embargo, Josi García Moreno desmintió esta versión y explicó por qué el cantante se encuentra bajo el cuidado de personal médico.

¿Qué le pasó a Charly García y cómo está su salud?



“Charly está con tratamiento y con kinesiólogo todos los días. No quiero hablar de eso porque me parece que él tiene derecho a contar lo que quiera contar”, inició su descargo la hermana del creador de Sui Generis.

En diálogo con Clarín, puntualizó en que toda su familia está “cuidándolo y acompañándolo para que se recupere”. “Yo lo voy a ver, le aviso Migue que estoy ahí, sube dos pisos y tomamos la leche todos juntos”, detalló.

Además, Josi García apuntó contra los dichos de Nacha Guevara y remarcó: “Lo molesto es que digan que somos un ‘entorno’. ¡Somos la familia y estamos acompañándolo! También es molesto que ciertas personas salieron a decir cosas, y ya Charly llamó a algunos y tuvo su intercambio de palabras“.

Vale destacar que, anteriormente, la cantante Fabi Cantilo había denunciado públicamente que no le permitían verlo. “No sé si no me quieren, es raro todo, ojalá pueda reencontrarme”, había manifestado.

Sin embargo, la hermana aseguró: “Cualquiera que haya ido a los cumpleaños o a verlo últimamente, como David Lebón, Fito Páez, Hilda, Leon o los Ortega, saben que estamos y no estamos pre-ocupados, sino que estamos ocupados”.

Además, aseguró que Charly, “por las circunstancias que todo el mundo conoce, tuvo que cambiar de vida” y que si bien en sus momentos críticos “no quería saber nada ni con la familia ni con nadie“, hoy se mantienen juntos y presentes en su tratamiento.

¿Charly García vuelve a los escenarios?

En la misma entrevista, Josi García se refirió al regreso del astro a los escenarios y cuestionó que “no hizo la vida de un deportista y ahora no puede hacer lo que se le cante”.